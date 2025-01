NHL Winter Classic 2025: A defesa do Blues oferece ataque na derrota dos Blackhawks no Wrigley Field

Em um sábado chuvoso no Wrigley Field, o St. Louis Blues venceu o Chicago Blackhawks em 2025. nhl Clássico de Inverno, 6-2. Os azuis iluminaram o marcador e aquela explosão ofensiva partiu da defesa.

Os defensores do St. Louis começaram cedo quando Cam Fowler marcou um gol de power play com apenas 1:40 de jogo. Fowler foi deixado sozinho na posição alta e teve o dia todo para acertar um chute de pulso atrás do goleiro do Blackhawks, Petr Mrazek.

Esse foi um grande objetivo para fazer as coisas andarem para os Blues, mas também foi um grande objetivo para Fowler, que patinou no milésimo jogo de sua carreira na NHL.

O dia especial de Fowler não terminou aí. No segundo período, ele marcou seu segundo gol do dia no trânsito que ultrapassou Mrazek. Em apenas seu nono jogo como integrante do Blues, Fowler marcou seu terceiro gol pela franquia.

Embora Fowler fosse a história do jogo, ele teve muita ajuda para criar o ataque a partir da linha azul. O companheiro de equipe Justin Faulk contribuiu com um gol e duas assistências, e sua conta foi resultado de uma magnífica bola parada após um confronto na zona ofensiva.

Faulk recebeu sinal do também zagueiro Philip Broberg e Mrazek aproveitou.

Quando a defesa do St. Louis não estava causando estragos na zona de Chicago, Jordan Binnington cuidou do gol para os Blues. Ele parou 27 dos 29 arremessos que enfrentou, com sua melhor defesa ocorrendo no segundo período, quando roubou completamente Taylor Hall em uma fuga parcial.

Binnington tentou o pokecheck e errou, mas conseguiu lançar seu pad direito e fazer uma defesa espetacular para manter a vantagem do St. Louis em 3-1.

Os Blues não deram aos fãs dos Blackhawks no Wrigley Field muito o que comemorar, pois controlaram o jogo do início ao fim. Jordan Kyrou, Alex Texier e Dylan Holloway marcaram os outros três gols pelo clube visitante.

Tyler Bertuzzi e Taylor Hall marcaram para o Chicago, mas o time da casa não conseguiu muito mais do que isso. Esta é a segunda vez que os Blackhawks perdem em Wrigley Field; a primeira derrota foi contra o Detroit Red Wings em 2009.