NIA acusa quatro membros do CPI(M) pelo assassinato de Gadchiroli

A Agência Nacional de Investigação (NIA) acusou quatro membros do Partido Comunista da Índia (Maoísta) de sequestrar e matar um jovem de Maharashtra por supostamente ser um informante da polícia e membro do Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), de acordo com um comunicado. oficial lançado. na sexta-feira (3 de janeiro de 2024). A prisão ocorreu meses depois que a NIA assumiu o caso em outubro de 2024.

As pessoas detidas, nomeadamente Doba Wadde, Ravi Pallo, Sattu Mahaka e Komati Mahaka, foram acusadas de alegadamente raptar e assassinar Dinesh Pusus Gawde em Novembro de 2023. O Sr. polícia. informante, dizia o comunicado. Funcionários da NIA também disseram que a lei também visava supostamente ameaçar os moradores de compartilharem qualquer informação sobre os movimentos Naxal com as forças de segurança. A NIA disse que os acusados ​​eram membros activos do PCI (Maoista) e já tinham cometido crimes supostamente para espalhar o terror nas mentes dos moradores locais.

O caso foi registrado pela primeira vez na delegacia de polícia de Dhobraj pela polícia de Gadchiroli e os acusados ​​​​foram presos por esta última. A polícia de Gadchiroli também apreendeu uma pistola Bhamar, explosivos e “material incriminador” encontrados em sua posse.