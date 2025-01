NIA conduz batidas em Jamia Nagar, em Delhi, em conexão com o caso de ‘escravidão cibernética’

A NIA conduziu buscas na casa de um acusado recentemente preso em Jamia Nagar, Delhi, como parte de sua investigação sobre um caso de tráfico de pessoas e escravidão cibernética, disse a agência em um comunicado no domingo (5 de dezembro de 2024).

A busca realizada no sábado (4 de dezembro de 2024) resultou na apreensão de dispositivos digitais (celulares ou tablets) e documentos financeiros incriminatórios, incluindo cartões de débito, cadernetas e talões de cheques de vários bancos, disse.

O caso envolve uma conspiração criminosa de Kamran Haider e outros acusados ​​envolvidos no envio de jovens indianos vulneráveis ​​para a região do Triângulo Dourado, na República Democrática Popular do Laos, disse a Agência Nacional de Investigação (NIA) no comunicado.

As vítimas da fraude foram forçadas a cometer fraudes cibernéticas na República Democrática Popular do Laos, visando cidadãos europeus e americanos, afirmou.

As investigações até agora revelaram que Haider facilitou toda a operação e também esteve envolvido na extorsão de dinheiro através de carteiras de criptomoedas de vítimas que tentaram escapar das garras dos fraudadores chineses, acrescentou.