Nicole Kidman salvou uma das memoráveis ​​quedas de agulha de Babygirl

um dos garotinhaOs momentos mais memoráveis ​​​​incluem a famosa música do INXS “Never Tear Us Apart”, uma música que a diretora Halina Reijn compôs depois que Nicole Kidman interveio para ajudar.

Em entrevista recente ao ReelBlend Podcast, Reijn revelou que a cena, que traz uma montagem entre Romy Mathis de Kidman e Samuel de Harris Dickinson, sempre tinha a música durante o processo de edição, mas A24 estava tendo problemas para conseguir os direitos. .

Depois de lamentar com Kidman por não ter conseguido os direitos, Reijn disse que a lendária atriz interveio e fez acontecer.

O que Nicole Kidman fez para incluir a música em Babygirl?

“Colocamos (a música) na montagem… Quase chorei, eu e meu editor estávamos gritando. No dia seguinte liguei para A24 e disse: ‘Precisamos dos direitos dessa música.’ (A24) tentou mas foi um sonoro não (do pessoal do INXS). Fiquei uma semana sem dormir. Tentei todas as outras músicas, mas nada funcionou. Então liguei para Nicole e disse: ‘Estou muito deprimida’. Ela disse: ‘Dê-me alguns dias’. E ela conseguiu! “Ela conseguiu os direitos para nós.”

Babygirl é escrita e dirigida pela cineasta de Bodies Bodies Bodies, Halina Reijn. O filme também é produzido por Reijn junto com David Hinojosa e Julia Oh. O elenco também inclui Antonio Banderas, Esther McGregor, Vaughan Reilly, Sophie Wilde, Gaite Jansen, Izabel Mar, Victor Slezak, Anoop Desai, Leslie Silva, Maxwell Whittington-Cooper e mais. Durante sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Veneza, Kidman ganhou a Copa Volpi de Melhor Atriz.

Além de Babygirl, Kidman também aparecerá no thriller Welcome to Holland, com Gael García Bernal, e na tão esperada sequência de Practical Magic, com Sandra Bollock. Ela também estrelará alguns projetos importantes de TV, incluindo Scarpetta com Jamie Lee Curtis e Margo’s Got Money Troubles com Michelle Pfeiffer.