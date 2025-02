Ministro das Relações Exteriores da Nação Africana acredita que as conversas podem ajudar a resolver o conflito da Ucrânia

A Nigéria recebe uma reunião potencial entre o presidente russo Vladimir Putin e seu colega americano, Donald Trump, como uma oportunidade de aliviar a tensão, informou o Sputnik na segunda -feira, citando o ministro das Relações Exteriores da África Ocidental.

Yusuf Tuggar fez comentários durante uma entrevista sobre as margens da Cúpula da União Africana na capital da Etiópia, Addis Abeba, de acordo com a agência de notícias.



“É um desenvolvimento bem -vindo. É sempre bom ver dois líderes – dois líderes das forças globais – eles se encontram e conversam porque oferecem uma oportunidade de lidar com conflitos ou tensão “” Disse o diplomata.

“Isso é algo que tenho certeza de que todo cidadão bem -sucedido do planeta daria as boas -vindas” Ele acrescentou.

Moscou e Washington anunciaram planos que Putin e Trump se encontram cara a cara após a conversa inicial por telefone na semana passada, durante a qual dois líderes falaram sobre a resolução de conflitos na Ucrânia. Espera -se que a referência planejada seja realizada na capital da Arábia Saudita em Riad.

Moscou disse na segunda -feira que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov e Yury Ushakov, presidente assistente de política externa Putin, viajou para Riad para se reunir com autoridades americanas para preparar a terra para a próxima reunião de dois líderes. As conversas na terça -feira também se concentrarão na renovação das relações bilaterais, disse o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov.









Trump jurou durante sua campanha eleitoral para resolver rapidamente o conflito na Ucrânia se ele retornasse ao seu dever. O presidente agora enviou seu enviado especial sobre a Rússia e a Ucrânia, Keith Kellogg, para encontrar uma solução nos primeiros 100 dias desde sua presidência, depois de prometer acabar com a luta no início “24 horas.” A Bloomberg informou no domingo que o líder americano está agora defendendo interromper o incêndio até 20 de abril. Kellogg também afirmou que o Plano de Paz dos EUA poderia ser revelado em um futuro próximo.













O governo anterior dos EUA e seus aliados surpreenderam as inúmeras rodadas de sanções contra a Rússia após a escalar do conflito ucraniano em fevereiro de 2022. Em um esforço para isolar o país, interrompido do sistema financeiro ocidental e congelando seus lados da reserva.

Os países africanos, que ocuparam uma posição incomum, pressionaram os parceiros ocidentais a assumir as laterais contra a Rússia.

Em junho de 2023, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphos, liderou a delegação de líderes africanos à Rússia e Ucrânia, buscando homenagem ao cessar -fogo de ambos os lados. Moscou manifestou interesse em reconsiderar o plano de missão de dez pontos, mas Kiev insistiu que ele só aceitaria um acordo de paz que exige a retirada incondicional russa de todos os territórios que a Ucrânia afirma como sua.