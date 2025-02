Nightbreed: o monstro defeituoso e majestoso de Clive Barker 35 anos depois

Escrito e dirigido por Clive Barker, baseado em seu romance chamado Cabal, Nightbreed é uma janela para outro lugar, Midian. Este filme é uma fantasia urbana ambiciosa, com tons sombrios, estética gótica e um romance complexo, talvez com uma história rica demais para seu próprio bem. É um filme que não foi para este mundo, mas ainda é uma das peças mais interessantes da arte cinematográfica, mesmo após trinta e cinco anos.

Este é um filme emocionante, talvez não como estamos acostumados, mas a configuração parece forte e, em nenhum momento a noite perde meu interesse. Nosso personagem principal é Aaron Boone (Craig Sheffer), um jovem com problemas que ele está tendo pesadelos violentos e está realmente procurando terapia para ajudar com seus problemas. No entanto, as coisas estão prestes a piorar, já que seu psiquiatra, Dr. Philip Decker (David Cronenberg), parece ter suas próprias intenções assassinas. Boone é traído, sua namorada Lori Winston (Anne Bobby) faz sua própria viagem para encontrar a verdade, e ambos acabam encontrando os habitantes monstruosos de Midian, uma cidade secreta sob um cemitério onde uma guerra entre humanos e as tribos da lua é inevitável.

Há muito mais na história, e o ritmo e a edição do filme podem tornar um pouco difícil continuar, muitas vezes se sentindo um pouco desarticulado, ainda mais dependendo da versão que parece. Não temos muita exposição ao início, então os mistérios deste mundo permanecem um pouco protegidos durante o primeiro tempo, mas o filme continua mesmo após o clímax. Mesmo assim, ele nunca sente a necessidade de compartilhar muito ou revelar a história de sua sociedade titular. A narrativa parece que nos juntamos no início da história de Boone, mas no meio de uma viagem muito maior para muitos outros. Parece que parte do diálogo sugere que certas pessoas sabiam sobre a existência dessas criaturas, e o fim aparece como uma configuração óbvia para outra aventura épica. Não culpo ninguém por estar um pouco confuso em sua primeira visão, mas é um mundo em que vale a pena imergir.

Existem muitos threads a seguir e, embora Boone seja o personagem principal, ele passa um pouco no fundo. Outros personagens parecem mais importantes do que terminam, e nem tudo recebe bem ou respostas. O romance é um pouco diferente do que eu entendo e oferece algumas explicações para certos personagens, mas não é tão detalhado em cada área. Também torna muitos elementos mais sexualizados. Há pequenos momentos de exposição, mas a maioria deles parece estar presente apenas para dar aos moradores midianos um pouco mais de caráter e simpatia, já que a maioria deles se torna uma espécie de anti -herói, mesmo que as pessoas ainda comam pessoas em ocasiões. O estudo de produção, Morgan Creek, parecia um pouco confuso sobre quem deveria apoiar. Seu chefe de marketing nem sequer tinha visto o filme inteiro, aparentemente angustiado por ela; Eles não entenderam o filme que haviam concordado em ajudar, Eles não estavam familiarizados com o material de origemE eu simplesmente queria algo mais como Hellraiser de Barker.

Nightbreed foi um fracasso nas bilheterias e com os críticos. Ele foi vítima de pesada interferência de estúdio, que tentou comercializar mais o filme Como um filme de barragem de slasher Porque eu não entendi os elementos de fantasia. Havia também várias refilmagens, algumas mesmo depois de Testes de teste. Ele estava carregado de pôsteres ruins e uma classificação r estrita que não deixou o diretor ser tão horrível e sangrento quanto ele gostaria. O trailer do filme não fez muitos favores, sendo confuso, entendendo mal o tom e o propósito da história, sem mencionar que o MPAA os forçou a cortar quase todas as imagens dos monstros, omitindo um dos melhores e atraentes desenhos. A maior batalha ocorreu na baía de edição, que fez um editor desistir e custar ao filme quase uma hora de seu tempo de execução já diminuiu, com sub -ramnches e papéis completos. A próxima pessoa trazida estava sob o polegar da empresa e disse -lhe para produzir o corte que queria. Barker não estava feliz; Sua visão estava longe de ser realizada, e era ainda mais irritante, porque seu trabalho nem seria projetado para os críticos porque os superiores acreditavam que os fãs de horror não leram os comentários.

Vivemos aqui no futuro, onde depois de muito trabalho de pessoas por trás da cena e os fãs apaixonados nos deram duas finais e Quatro cortes bastante diferentes do filme (e o corte da camarilha que tem duas próprias versões), todas marcadas em vários momentos e com diferenças significativas. Ele pode ser discutido pelo que é a verdadeira edição definitiva, mas os fãs hardcore desejam ver o máximo possível, considerando a quantidade de imagens adicionais e alteradas, enquanto os novos fãs provavelmente devem evitar o lançamento teatral. Eu não ficaria surpreso se mais fragmentos perdidos fossem encontrados em algum momento, e quem sabe o que essas pessoas nos testes viram que ninguém mais o fará. O corte do diretor foi lançado em Blu-ray em 2014 e parece ser o novo padrão para este clássico cult. Se alguma vez houve uma pergunta sobre o estado desamparado de Nightbreed e a determinação de seus fãs, não deve haver nenhum lugar.

Esta não é uma peça de cinema perfeita, mas quase todos os aspectos do filme são interessantes. As imagens recebem muitos elogios, principalmente devido a quantos monstros exclusivos eles se tornaram a vida para fazer Midian se sentir rastejando pela atividade. A idéia era fazer várias das criaturas com stop motion, mas isso era caro, e o CGI não estava exatamente onde eles queriam que fosse, então os espectadores vêem maquiagem incrível funcionando. É Clive Barker, então os efeitos serão ótimos, práticos e assustadores, com uma nudez um pouco desconfortável. Muito tempo, dinheiro e admiração foram colocados nessas imagens. As versões em HD do filme são uma bênção e uma maldição, melhorando muitos dos tiros originalmente vistos no VHS enquanto tornam mais notáveis ​​murais e pinturas foscas. Midian em si é uma cidade subterrânea interessante e detalhada que me lembra a luta Netherrealm com Johnny Cage e Scorpion do primeiro filme de Mortal Kombat. Os monstros e o meio ambiente são uma mistura perfeita para organizar o massacre durante o extremo climático, onde os humanos finalmente encontram os demônios que estavam procurando.

A música era composta por Danny Elfman e escrita/dirigida por Shirley Walker, ambos os alunos do Batman (1989 e a série animada, respectivamente). Elfman viu a partitura como uma oportunidade de esticar um pouco as asas, buscando algo sombrio e tribal, música para caber à noite, mas imaginou algo que poderia ser agradável e um pouco doce, como o filme e não o fez. Vou enfrentar a raiva do estudo da mesma maneira que as porções filmadas. Algumas cenas são perfeitas, poderosas e poéticas, enquanto outras se sentem um pouco deslocadas, quase caprichosas demais. Há também uma versão de uma música de bingo de Oinggo para um consentimento divertido.

Outro conselho óbvio, mas inteligente, é o antagonista central de Nightbreed, o Dr. Philip K. Decker é uma referência de dois pontos ao caráter principal de Blade Runner (1982), e o autor de seu material de origem, famosa ficção científica. Autor Philip K. Dick. Cronenberg é mais notável por sua direção, e provavelmente há razões para isso, mas em um mar de ação decente, ele se destaca como um psicopata verdadeiramente cruel e perturbador que, no romance, fala de sua máscara assustadora. Não é um monstro como eles, algo mais mal que parece, e sua natureza é violência, mas suas verdadeiras motivações não tocam muito e deixam o público principalmente. Há muitos assassinatos neste filme, mas os de Decker são os mais cruéis, e sem saber exatamente “por que” dá às cenas um pouco mais de vantagem, enfatizada pelo tom quase desumano e pela voz de Cronenberg.

Nightbreed está fazendo muito com o valor nominal e, no subtexto, pode se expandir demais, fazendo muito. Existem várias nuances religiosas que não parecem brilhar educadamente sobre a fé, mesmo que medidas seja onde Moisés viu o arbusto queimado, e Boone é uma figura clara do Cristo ressuscitado que os guiará para um lugar melhor. Este filme é frequentemente discutido na comunidade LGBT e o que diz às pessoas que se identificam como marginalizadas e entendem o conflito de Boone com o relacionamento deles e o lugar que o chama (Lori pode não estar entendendo a imagem aqui). Ok, se isso parece uma piada, eu só sei que Alejandro Jodorowsky, o cineasta francês, refere -se à pateta de noite como “O primeiro épico de fantasia de horror verdadeiramente gay”, e há mais para as pessoas que querem dar uma olhada nesse aspecto, porque acredita -se que a 20th Century Fox solicitou alguns dos subtextos mais homoeróticos que serão editados. Embora nada deste parágrafo seja uma surpresa para quem está familiarizado com Barker ou seu trabalho. Isso também foi chamado de filme de X-Men subestimado, que lida com o papel de marginalizado e como todos os monstros têm poderes diferentes. Então isso também está alinhado. A maioria de nós é desprezada e jogada pela sociedade de alguma forma, por isso é um aspecto facilmente identificável do filme.

“Tudo é verdade. Deus é um astronauta. Oz está no arco -íris, e Midian é onde os monstros moram … e você veio para morrer.

Talvez tenha sido demais, todo o comentário social, a ação, os monstros: Barker queria fazer um filme de pensamento, uma pedra de curva de terror, pisar em um novo terreno e, no entanto, às vezes a ambição pode ser muito Tudo, mesmo sem um estudo sem noção que coloque os galos em todos os lugares, porque é tudo o que eles sabem. Eu não sou amargo, mas Barker estava, em parte porque ele tinha mais história para contar, originalmente querendo fazer uma trilogia para explorar o mundo que as noites o habitam. Nós fizemos Obter dois videogamesMas supostamente seria uma trilogia também, havia numerosos quadrinhos e outras adaptações em prosa também. Eu acho que até vi Alguns cartões comerciaisPortanto, é bom saber que a mercadoria ainda estava lá. Eles têm tentado fazer mais. Lá Era um programa de televisão Nos trabalhos, um que supostamente iria retomar logo após o filme e depois tocou novamente como um remake, mas as coisas silenciaram nessa frente. Alguns corações ainda queimam para o Midian, mas esta é a história de um povo que sempre lutou.

Isso não significa que a noite não vive com aqueles que o amavam. Não é um poder de horror, mas este filme deixa uma impressão. Uma das minhas descobertas favoritas nesta rodada foi que o WWF Fighter medidas (Dennis Knight/Phineas I. Godwinn) Ele tomou seu nome como a inspiração do filmeE ver um impacto cultural como esse é sempre excelente. Este é um filme para as pessoas que querem sentir pelos monstros, que estão dispostos a olhar além de tudo e tentar resolvê -los, para os espectadores que gostam um pouco de escuro e podem não se importar em assistir quatro versões diferentes porque amam tanto esse mundo . Nightbreed está longe de ser perfeito, mas a arte é muitas vezes confusa e a história do cinema, ainda mais, e isso tem algo a dizer sobre os dois.