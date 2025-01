Nightmare of Sunday Skiers, Roccaraso está se preparando

Fortalecer uma possível invasão em roccaraso chegará, No entanto, há aqueles que estão prontos para voltar a Horníngro, após um ataque por vinte mil turistas no domingo passado.

Da Campania, onde 250 ônibus se mudaram para o fim de semana passadoAlguém está pronto para desistir do fim de semana na neve. “Estamos aguardando a decisão do município de Roccarandaso Sul Dai Masi – diz o proprietário da agência de viagens em Salern – mas oferecemos cancelar as partidas agendadas para o próximo domingo e devolver aqueles que pagaram os ingressos: a verdade é que ela é Não as áreas de estacionamento equipadas para o ônibus, são gerenciadas no máximo 50 ônibus dizem que 100 entradas não resolverão o problema ”.

A oferta de viagens de baixo custo com taxas entre 18 e 30 euros para o transporte de retorno incentivou uma maré maciçacom partidas organizadas por pelo menos 12 cidades de Kampaan.

“Eles vêm 200, o que fazem para não autorizados? Eles os bloqueiam e adiam -os de volta? ”, O operador se pergunta. Mattia Gianchetto, presidente do Aterto Pescara Ski Club, também interfere no debate sobre o gerenciamento de situações de emergência que impede as atividades organizadas em plena conformidade. “Nossos treinadores têm todos os direitos necessários para alcançar e parar nas plantas, e nenhum de nossos assinantes não viveu o inconveniente que a mídia relatou”, diz Giance.

Enquanto isso, a polícia prepara um plano de controleCom um filtro de ônibus que será feito na estrada de 17 napolitana.

“O fortalecimento virá, foi um pedido preciso”, disse Caruso. “Meu apelo está por vir, mesmo numeroso, mas ser respeitado a lugares”. Enquanto isso, a cidade de Roccaraso está esperando.

“Não é novo, é um fenômeno que sempre existiu, mas nunca com esse alcance”, disse Giovanni Dellarmi, hoteleiro Roccaraso e porta -voz da categoria. “A situação ficou fora de controle e todos os serviços foram confundidos. Estamos acostumados com a presença de sinos em nossa área, mas 250 ônibus são demais ”. Através do caos, as estruturas do hotel estão esgotadas.

A invasão do último domingo também terá uma cauda na corte. O proprietário de atividades comerciais apresentou uma queixa por ser atacado por um turista. “Eu consegui uma linha para o serviço quando uma mulher fingiu passar por todos – disse um comerciante – eu simplesmente disse a ela para respeitar a linha e me atacar física e verbalmente”.

