Nightmares Kitchen: O que aconteceu com o South Brooklyn Foundry?

Após o aparecimento da fundição do South Brooklyn em Pesadelos da cozinhaOs espectadores estão curiosos para saber se o restaurante sobreviveu às críticas ferozes ao chef Gordon Ramsay. Apresentado no oitavo episódio da 8ª temporada de Kitchen Nightmares em 2023, Gordon Ramsay apontou o sul do Brooklyn, como todos os outros restaurantes do programa. Agora, muitos se perguntam se o local ainda está aberto para negócios ou se eles tiveram que sucumbir à sua avaliação difícil.

Aqui está tudo o que sabemos sobre se o South Brooklyn Foundry foi fechado ou se ainda está aberto.

Estava fechado ou permaneceu aberto à fundição do South Brooklyn após pesadelos da cozinha?

Infelizmente, o South Brooklyn Foundry fechou as empresas em julho de 2024, após a visita de Ramsay por pesadelos da cozinha.

Em uma entrevista exclusiva com Papel do BrooklynOs proprietários da fundição do South Brooklyn, Rey Martínez e Kelly Agnes, esclareceram por que eles decidiram fechar suas portas.

Martínez e Agnes revelaram que sua experiência nos pesadelos da cozinha “eliminou o vento de ambos” e perceberam que tinham idéias e visões diferentes para o restaurante. “Às vezes, as coisas precisam quebrar antes que as melhores coisas aconteçam. King e eu tivemos problemas, mas no final do dia tínhamos as melhores intenções para o restaurante, pensamos apenas de duas maneiras diferentes e isso acontece às vezes “, compartilhou Agnes.

Embora o South Brooklyn Foundry tivesse que fechar, Agnes ainda usava uma perspectiva otimista, chamando o restaurante de “história de sucesso”. Em uma nota positiva, ele disse: “Quero me concentrar nos bons tempos que foram compartilhados aqui. Quero me concentrar nas pessoas que me apoiaram durante todos esses anos, os clientes, quero agradecer muito a eles por acreditarem em nós.

No entanto, o casal deixou seus pensamentos sobre o show. Agnes declarou francamente que o pedido de aparecer nos pesadelos da cozinha foi a “pior” decisão de sua carreira. Martínez não se sustentou, dizendo: “Não é um show de cozinha, é drama para (Ramsay)”.

South Brooklyn Foundry’s Instagram Page dá uma olhada em todas as delícias que eles tinham a oferecer. Estes incluem atum com calma Rising de gergelim, bolas de lagosta e queijo de lagosta e muito mais. O local também tinha um extenso menu de bar.