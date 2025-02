Nikki Bella apresenta uma ótima atualização sobre seu status da WWE depois do Royal Rumble 2025

Ex -campeão da WWE Divas Nikki Bella Ele se dirigiu a ela WWE Futuro após seu aparecimento de royal rumble. Nikki Bella retornou na histórica estréia da Netflix da WWE Raw, marcando sua primeira aparição em muito tempo.

Em 2023, Nikki e Brie Bella deixaram a WWE para se concentrar em expandir sua marca. Antes de sua partida, a última aparição das estrelas na WWE ocorreu durante o Rumble Rumble de 2022. Depois de ser visto na estréia da Netflix da WWE Raw, Nikki Bella causou um possível retorno, que se concretizou no Royal Rumble de 2025.

Ela fez um retorno surpreendente no número 30, recebendo uma ótima ovação dos fãs. No entanto, ela não garantiu uma vitória. Após o retorno, os fãs estão se perguntando quando puderam ver o ex -campeão do Divas abaixo. Recentemente, Nikki Bella forneceu uma atualização importante sobre seu status depois do Royal Rumble 2025.

Durante o show Nikki e Brie podcastNikki Bella compartilhou uma atualização em seu estado da WWE depois do Royal Rumble 2025. Ela disse:

“O que é loucura às vezes é esses roncos, eles vão muito rápido. Você só tem tempo para retornar ao personagem e, para muitos de nós, voltamos, é como se você não fosse quem você é no anel da WWE por anos e anos. Existem muitos rumores na internet: isso é único ou ela está aqui para ficar? Bem, apenas sintonize. “(H/T: Wrestling Inc.)

Com Nikki Bella sugerindo mais por vir após seu retorno recente, ele também compartilhou os oponentes de seus sonhos há alguns dias. O ex -campeão do Divas nomeou a campeã mundial Rhea Ripley e o campeão feminino dos Estados Unidos Chelsea Green como combatentes que adorariam enfrentar.

Com a abordagem do WrestleMania 41, será interessante ver se alguma dessas partes se torna realidade.