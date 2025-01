Nikki Bella finalmente fala: é um retorno da WWE no horizonte?

Antigo WWE Divas Campeão Nikki Bella Finalmente, ele abordou seu futuro na WWE antes do Royal Rumble, alimentando especulações sobre o possível desempenho. Ele participou da estréia da WWE Raw Netflix em 6 de janeiro no Inuit Dome, em Los Angeles, fazendo uma aparição surpresa.

Bella surpreendeu os fãs quando apareceu na WWE Raw, andando no tapete vermelho antes do show e sentado na multidão durante o show. A presença de Nikki Bella na programação da WWE após uma longa ausência causou emoção entre os fãs.

Após sua aparição inesperada, Bella fez uma declaração ousada sobre seu futuro no ringue. Quando perguntado sobre um possível retorno do tapete vermelho, ele brincou: “Veremos os gêmeos de Bella de volta? Boa pergunta. Eu poderia estar aqui em breve revisando minha competição, então esteja atento.

Esse comentário ativou a especulação, com relatos que surgiram de que a WWE esteve envolvida em discussões sérias sobre seu retorno. As fontes da promoção acreditam que seu retorno poderá acontecer em breve. Com o WWE Royal Rumble 2025 se aproximando rapidamente, o ex -campeão do Divas fez uma declaração importante sobre sua carreira no ringue.

Nikki Bella admite a falta de ação no ringue e sua personalidade icônica

Nikki Bella, cujo nome verdadeiro é Stephanie Nicole García-Colace, apareceu recentemente na US Weekly, onde refletiu sobre sua experiência na estréia da WWE Raw Netflix. Ele expressou o quanto se surpreendeu por fazer parte da WWE, particularmente sua pessoa icônica.

Ela fixo“Eu perdi por muitos anos”, admitiu Nikki. “Seja estranho em ser Nikki Bella. Sinto falta de estar perto dessa família. Definitivamente estranho estar nesse ringue. Quando eles me colocaram na multidão naquela noite e para sentir a energia e ver o exército de Bella, estejam eles na multidão ou online, ele começa a lhe dar essas sensações. (H/T: Revista dos EUA)

Com o WWE Royal Rumble 2025 ao virar da esquina, a especulação sobre potenciais rendimentos está se aquecendo. Becky Lynch, AJ Lee e Alexa Bliss estão gerando zumbido. Agora, com a bela Nikki adicionada à conversa, o Royal Royal deste ano está se tornando mais emocionante.