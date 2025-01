Nina Dobrev fala sobre ‘culpa do sobrevivente’ em meio a incêndio em Los Angeles

Nina Dobreva Recentemente, ele compartilhou seus pensamentos sobre a devastação causada pela Incêndios em Los Angeles no Instagram. Conseqüentemente, seus fãs se perguntam o que ela disse sobre eles. Os incêndios começaram no início deste mês e forçaram muitas pessoas, incluindo figuras proeminentes, a evacuarem as suas casas. Também destruiu mais de 12 mil propriedades e ceifou a vida de pelo menos 27 pessoas.

Nina Dobrev compartilha seus sentimentos no Instagram sobre LA Fire

Em uma postagem recente no Instagram, Nina Dobrev falou sobre seus sentimentos em relação ao incêndio em Los Angeles.

“Tem sido um momento muito trágico em Los Angeles recentemente”, disse ele em a publicação. “Fiquei absolutamente arrasado com toda a destruição e devastação que esses incêndios causaram e desalojaram tantas famílias.” Dobrev também mencionou que ela havia evacuado sua casa em 9 de janeiro, seu aniversário, e que sentiu “culpa de sobrevivente”. Ele observou que sua casa, “que ficava perto de um dos incêndios”, sobreviveu a toda a carnificina e destruição. Celebridades que perderam suas casas nos incêndios florestais de Los Angeles incluem Milo Ventimiglia, Billy Crystal e Paris Hilton.

“A devastação em Los Angeles é imensurável e comovente. “Este é o meu pedido de ajuda”, legendou a estrela de The Vampire Diaries no post. “No meu aniversário, meu único desejo este ano é que você ajude uma família necessitada.”

Além disso, por meio da postagem, Dobrev agradeceu aos fãs pelos votos de aniversário e os incentivou a doar dinheiro às famílias afetadas e desalojadas pelos incêndios, independente do valor. Ele mencionou que fez doações às famílias no documento do Planilhas Google, do qual mostrou um vídeo em sua postagem e forneceu um link em sua biografia. Aqui, ele também destacou uma seção de doações dedicada aos negros e outras comunidades marginalizadas na área de Altadena.

No parágrafo final de sua legenda, Dobrev escreveu: “o caminho para a reconstrução e cura de tantas famílias que perderam tudo começa agora e será longo…”