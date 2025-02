Nissan cancele a fusão com a Honda

Yakarta, vivo – havia rumores de que o plano de fusão entre Honda e Nissan foi cancelado. Isso continua após a chegada do CEO da Nissan Motor Co para se reunir com o CEO da Honda na quinta -feira (02/06/2025), onde as negociações dos dois não continuarão.

Leia também: KPK confiscou 11 carros de busca na casa da casa do PP Japto SoerJosoemarno

Conforme relatado por Nikker, CEO da Nissan, Makoto Uchida enfrenta o CEO da Honda, Toshihiro Mibe, na sede da Honda em Tóquio para dar a decisão de interromper o plano de discussão.

Foi declarado que a Nissan disse à Honda que eles cancelariam o memorando de entendimento assinado em dezembro de 2024 em relação à negociação da integração comercial entre os dois fabricantes de carros.

Leia também: Este motociclista quebra o pára -brisa com um capacete depois de empurrar quando o oposto é direcionado, os cidadãos ficam furiosos!

Isso é inseparável da acusação de que a Honda quer fazer da Nissan sua subsidiária. A Nissan deu uma forte reação, que imediatamente realizou uma reunião de emergência na quarta -feira, 5 de fevereiro, e decidiu não continuar a fusão.



Leia também: Os vídeos dos carros foram esmagados até pegou fogo no acidente fatal de GT Ciawi

Dois fabricantes de gigantes automotivos no Japão anunciaram anteriormente em dezembro de 2024 que iniciariam uma conversa sobre fusão. O objetivo é estabelecer uma empresa controladora conjunta em agosto de 2026.

Isso criará o terceiro maior grupo de fabricantes de automóveis do mundo, sem mencionar que, segundo relatos, os Mitsubishi se juntarão. Como é conhecido, a Nissan está em más condições em termos de financiamento.

Como resultado, a Honda pediu à Nissan que formulasse um plano de reestruturação no final de janeiro como parte de uma discussão sobre fusão. A Nissan apresentou seu plano, mas não pôde convencer a Honda e, em vez disso, foi escolhida como sua subsidiária.