Nitih aplausos no aniversário da morte de Mahatma Gandhi, RJD atinge Bihar CM por incidente

O primeiro -ministro de Bihar, Nithis Kumar, causou uma briga na quinta -feira (30 de janeiro de 2025) quando começou a aplaudir depois de pagar tributos florais a Mahatma Gandhi em seu 77º aniversário da morte, que também é observado como o dia dos mártires. Um vídeo do incidente se tornou viral nas redes sociais.

No vídeo, o orador da Assembléia Legislativa de Bihar, Nand Kishore Yadav, que foi parado ao seu lado, foi visto apontando para Kumar para parar de aplaudir. Sr. Kumar, juntamente com vários outros ministros, incluindo o vice -ministro do Ministro Principal de Bihar, Vijay Kumar Sinha e Ashok Choudhary, para prestar homenagem a Mahatma Gandhi no Gandhi Ghat aqui.

O primeiro -ministro Nitish Kumar presta o tributo floral a Mahatma Gandhi em seu aniversário de morte na quinta -feira. | Crédito da foto: acordo especial

O Rashtriya Janata Dal (RJD) criticou Kumar pelo incidente chamando -o de insulto ao pai da nação. O líder da oposição na Assembléia Legislativa de Bihar, Tejashwi Yadav, também publicou a mensagem junto com o vídeo aplaudido em sua plataforma de mídia social ‘X’ (anteriormente Twitter).

“O primeiro -ministro de Bihar, Sr. Niten Kumar, um adorador de Deus, aplaude e celebra o assassinato do pai da nação Gandhi Ji. Niten Kumar é um adorador de Godse e o Sangh de seu coração e alma de seu coração. Esse incidente não mostra que seu estado mental não é adequado para dirigir o estado? Ele também jogou seu arco e flecha durante o programa Ravana Vadh organizado por ocasião de Dussehra. Mais tarde, algumas pessoas disseram que seu estado mental era tal que ele sentiu que alguém havia lhe dado uma cobra em vez de uma flecha e um arco, então ele de repente o jogou ”, disse Yadav na posição.

O primeiro -ministro Nitish Kumar, juntamente com o presidente da Assembléia de Bihar, Nand Kishore Yadav e o principal vice -ministro Vijay Kumar Sinha na quinta -feira em Gandhi Ghat, em Patna. | Crédito da foto: acordo especial

ACIMA PROBLEMAS

Não é a primeira vez que Kumar causou controvérsia. Recentemente, Kumar havia cortejado a controvérsia com seu comentário de que “as meninas não usavam roupas no passado”. Ele fez o comentário em 18 de janeiro, interagindo com um grupo de Jeevika Didis durante seu atual Pragati Yatra em Begusarai.

Em novembro passado, durante a sessão de inverno da Assembléia, Kumar começou a tocar a pulseira de seu colega do gabinete Ashok Chaudhary quando este respondeu à questão da oposição. Quando o Sr. Choudhary estava conversando, o Rudrakash junto com a pulseira estava tremendo, o Sr. Kumar se virou e tocou sua pulseira, após o que o Sr. Choudhary começou a rir.

No mesmo mês, durante um evento em Darbhanga, Kumar tentou tocar os pés do primeiro -ministro Narendra Modi. Os líderes da oposição, incluindo o chefe da RJD, Lalu Prasad, criticaram Kumar, chamando -o de impotente de ministro principal.

O Sr. Kumar também atingiu Choudhary com Sinha em junho de 2024. Mesmo em julho, Kumar se ofereceu para tocar os pés de um engenheiro para concluir oportunamente o projeto JP Ganga Path. Recentemente, ele foi visto tocando os pés do ex -deputado do BJP RK Sinha em uma função pública.