Nitin Soma, um Hyderabad Potter, celebra Dakhni em suas obras

Um copo com um dente, um prato que se assemelha a uma placa de aço torta e uma tigela gravada com um diálogo: Potter Nitin Soma Clay Perception Challenge, cometendo um erro com o metal. Em Soma Pottery, seu estudo em Banjara Hills, Hyderabad, Nitin faz suas criações, formas não convencionais, permitindo que Clay seguisse seu próprio caminho, em vez de impor controle rígido.

Muito de seu trabalho, ele diz, é uma ode à natureza. Com um fundo no design da moda, ele brinca com cores e texturas para melhorar a beleza crua de cada peça. “Meu estilo de design é influenciado pelo meu ambiente. Nada na natureza está em conformidade com uma forma de caixa. Eu gosto de trazer essa fluidez e forma orgânica ao meu trabalho ”, explica ele.

Nitin no trabalho | Crédito da foto: arranjos especiais

Nitin aprendeu a cerâmica em 2022 em cerâmica Andretta, perto de Palampur, Himachal Pradesh, um dos estudos de cerâmica mais antigos do país. Ele passou três meses treinando sob Subham Sankhyan, que atualmente dirige Andretta.

Seu tempo em Andretta se concentrou muito no caminho da compreensão. Ao observar o trabalho de vários oleiros, ele desenvolveu uma apreciação pelos elementos de design exclusivos de cada artista, o processo de pensamento por trás das eleições coloridas e, o mais importante, a naturalidade crua, que o atraiu.

Como ele passava mais tempo no volante do oleiro, sua percepção de perfeição em cerâmica evoluiu. “A perfeição em cerâmica artesanal não é sobre linhas retas, quadrados afiados ou círculos impecáveis. O elemento -chave da cerâmica artesanal é sua imperfeição. É isso que o distingue dos produtos fabricados pela fábrica, ele não pode ser replicado ”, explica ele.

Funciona para Nitin Soma | Crédito da foto: arranjos especiais

Após seu tempo em Andretta, Nitin continuou sua viagem de cerâmica no estúdio de Dharamkot, onde explorou ainda mais os diferentes estilos de trabalho. “Quanto mais vemos, mais aprendemos”, ele reflete. “Uma vez que um Potter me disse, quando nada neste mundo é definitivo ou perfeito, por que a cerâmica feita à mão deve se contentar com formas emolduradas?”

Nitin estabeleceu seu estudo em 2023. Ele também tem aulas de cerâmica em seu estudo e suas palavras para cada aluno é: “Não deve ser feito à cerâmica com pressa. Dê seu tempo e irá surpreendê -lo com sua beleza”. As texturas em sua cerâmica, diz ele, estão profundamente conectadas ao seu fundo no design têxtil. “Minha necessidade de adicionar textura ao Clayware vem das memórias de infância de ver minha avó tecer arame e cestas de folhas. Foi a textura daquelas cestas simples que as tornaram tão bonitas ”, ele compartilha.

Outro elemento surpreendente do trabalho de Nitin é sua escolha de cores, entendido, mas chocante. Em algumas peças, ele permite que as cores do estilo de manchas se destacem como o único recurso de design, permitindo que os tons falem por si mesmos.

Um prato com um diálogo | Crédito da foto: arranjos especiais

“O estilo é sobre cor e simplicidade, eu pessoalmente gosto de estilos discretos, então mantenho tudo minimalista. O outro fator que influencia meu design é o iniciador de conversas. Crescendo em Hyderabad, Dakhni (Hyderabadi) está perto do meu coração. Sinto -me mais animado quando pessoas de outros estados estão interessadas nele. Então, decidi adicionar palavras que são entendidas principalmente por todos. Palavras como ‘Kaiko’ (por quê), ‘Potta’ (garoto), ‘Potti’ (garota), ‘Aisech’ (assim), etc. “Nitin acrescenta.

Existem algumas peças de Nitin que têm orações em Dakhni. Alguns deles são ‘Potta Loves Potti’, ‘Seedha Jakey Right Jana’,‘Baigan Ka Baatan Nakko Karo.“Por que eu deveria apenas ‘Potta Love Potti’ (menino ama menina), então eu fiz um ‘amores’ pata ‘(menina ama menino), seguido por’ Potta Loves Potta ‘e’ Potti Loves Potti ‘. Inclusivo e também uma conversa iniciador ”, acrescenta Nitin.