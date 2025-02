NMIMS Transtorno Alimentar as preocupações alimentares aumentam à medida que os alunos marcam o painel ‘falso’

Até 170 estudantes ficaram doentes e pelo menos 30 estudantes foram hospitalizados depois de comer no desastre do campus na última quinta -feira. | Crédito da foto: foto de representação

Um teste simples dos estudantes de farmácia do Nersee Monjee Monjee, da SVKM Management Studies (NMIMS) -Hyderabad, em Jadcherla, revelou que o painel que havia sido tratado em seu desastre no campus era supostamente análogo ou falso.

Ele se aconchegou quando um aluno realizou o teste, o vídeo mostra cubos de paneer ficando preto azulado por dentro, quando tingindo corante.

O análogo, de acordo com os padrões de segurança e alimentos da Índia (FSSAI), no contexto de laticínios, como o Paneer, é quando o produto é alterado composto pela substituição de seus principais componentes do leite, como a gordura do leite e o leite proteína com não. -Milk Componentes como óleo vegetal e gordura ou proteína vegetal.

Até 170 estudantes ficaram doentes e pelo menos 30 estudantes foram hospitalizados depois de comer no desastre do campus na última quinta -feira. Inicialmente, os alunos foram tratados dentro do campus na biblioteca e pisos comuns, supostamente para suprimir o problema, mas foram transferidos para um centro médico quando o legislador local interveio.

Os alunos afirmam que a administração da universidade está minimizando a seriedade da realidade da terra, escondendo o número real de estudantes afetados e descrevendo -a um incidente isolado, que eles dizem que foi “uma conseqüência direta de negligência administrativa prolongada”.

A lista inicial de vítimas documentadas pelos alunos na quinta -feira mostra que 29 vítimas eram da farmácia, 77 da lei e oito das escolas de administração.

Mas foi em janeiro que um coordenador acadêmico do Instituto reconhecendo que “houve um aumento no número de doenças gastrointestinais desde 27 de janeiro” enviou um correio de conselhos ao lote de estudantes de MBA para prevenir e gerenciar a doença.

Os alunos prejudicaram, em uma direção escrita para O hindu Ele expressou preocupação com sua diminuição na confiança no instituto e também apontou que o governo, apesar de repetidos apelos, não investigou a qualidade da água e agora suas últimas descobertas em Paneer.

“Como afirma o administrador, 1.000 estudantes não comeram no desastre naquele dia, e não é um incidente isolado. Existem estudantes de engenharia que são acadêmicos diurnos, além de 300 estudantes de MBA em um estágio. Não há 29 estudantes hospitalizados, o número flutuou e aumentou em três dias ”, disse um aluno, solicitando o anonimato.

A vice -chanceler profissional Meena Chintamaneni e Abhishek Ranjan, junto com outros, que foram à mídia no sábado expressaram suspeitas de que “27 de 29 estudantes hospitalizados pertenciam a uma disciplina” e disse que um painel investigaria o incidente.

Em atrasos ao transferir os alunos para um centro médico, os executivos do Instituto disseram que a população local percebeu e que o assunto foi amplamente distribuído mesmo antes de a administração interna poder tomar as medidas necessárias. O governo disse que a instituição está comprometida em fornecer um ambiente seguro e seguro para todos os alunos e funcionários.

Até domingo, os exames no meio do período de todos os semestres do NMS permanecem adiados. Além disso, a comunicação em vídeo por e -mail, o governo proibiu todas as entregas de alimentos dos fornecedores do exterior, a partir de 24 de fevereiro, para evitar mais riscos à saúde.