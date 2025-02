‘No Buy 2025’: Tendências de desafio inspiradas pela inflação em Tiktok

(Nexstar) – Frustrado com o aumento dos preços e o consumo excessivo, uma liga de pessoas em crescimento está trabalhando em compras completamente desnecessárias. O desafio “No Buy 2025” obteve Milhares de publicações em Tiktok Com muitas pessoas compartilhando suas regras pessoais por um ano de compra menos.

Apesar de seu nome “não compra”, a tendência é mais sobre colocar categorias completas de despesas fora dos limites ou reduzir muito em não essencial. Obviamente, não é viável jurar compra de mantimentos, gás e outras necessidades.

Os itens comuns de “não compra” incluem roupas novas, maquiagem ou compras de impulso que você pode fazer durante as compras, mas a lista pessoal de não -compras é diferente. Uma grande parte da tendência é fazer uma lista e ficar com ela. Muitas das publicações do Tiktok relacionadas a não comprar 2025 mostram a lista de cada criador de conteúdo, geralmente escrito nas notas do seu aplicativo telefônico.

Um pôster Jura todas as roupas novasMaquiagem e decoração doméstica. Outro é Proibir De qualquer loja de artigos de TJ Maxx, Marshall, Ross e Home. Outros cancelam assinaturas de transmissão ou estabelecem orçamentos rígidos para alimentos comestíveis ou portadores.

Às vezes, as pessoas que participam do desafio também fazem uma lista detalhada de No que tem permissão para gastar dinheiroComo sair para comer uma vez por semana ou reabastecer os artigos de vestir uma vez que eles esgotarem.

As motivações das pessoas para não comprar 2025 são tão diferentes quanto suas listas fora dos limites. Alguns falam sobre o pagamento da dívida, enquanto outros desejam priorizar as economias para viagens e experiências sobre o consumo de material.

Mais de um mês em 2025, o desafio não -comprovante pode parecer ainda mais tentador. Os números federais publicados nesta semana mostraram o aumento da inflação em janeiro, amplamente impulsionado pelo aumento dos preços, gás e aluguel de supermercados.

O índice de preços do consumidor aumentou 3% em janeiro durante um ano, quarta -feira relatório Do Departamento do Trabalho mostrou, em comparação com 2,9% no mês anterior. Aumentou de um mínimo de 3 1/2 anos de 2,4% em setembro.

Os novos dados mostram que a inflação permaneceu teimosamente acima do objetivo de 2% do Fed por aproximadamente os últimos seis meses depois de cair constantemente por aproximadamente um ano e meio. Os altos preços se tornaram um grande obstáculo político ao ex -presidente Joe Biden.

O presidente Donald Trump prometeu reduzir os preços no “dia 1” se escolhido, embora a maioria dos economistas se preocupe com o seu Muitos taxas propostas Poderia pelo menos aumentar temporariamente os custos.

A Associated Press contribuiu para este relatório.





