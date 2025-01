No dia da inauguração, Meloni senta na Rotunda ao lado de Milea

Giorgia Meloni sentada na rotunda do Capitólio ao lado do presidente argentino Javier Milea, sob a estátua de Abraham Lincoln para testemunhar a posse de Donald Trump.

Antes do início da cerimônia, Meloni conversou com o presidente da Argentina, como pode ser visto em imagens ao vivo da televisão sobre o evento no Capitólio.

“Penso que é extremamente importante que uma nação como a Itália, que tem uma relação extremamente forte com os Estados Unidos, demonstre o desejo de continuar e, no mínimo, fortalecer essa relação num momento em que os desafios são globais e interligados.” : foi assim que Meloni explicou o significado de sua presença na posse de Donald Trump antes de participar do serviço religioso na Igreja de St. Jana.

