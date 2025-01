No dia da posse, Trump toma posse como 47º presidente dos Estados Unidos – AO VIVO

17:44

Donald Trump entrou na rotunda do Capitólio, onde em breve fará o juramento de posse. Trump foi recebido com aplausos e aplausos de pé na Capital One Arena, onde telões foram montados para que o pessoal de Trump pudesse assistir à cerimônia, que foi transferida para um ambiente fechado devido ao frio que atingiu Washington. O vice-presidente eleito JD Vance e sua esposa Melania já estão presentes na rotunda.