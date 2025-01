No dia da posse, Trump: “Uma onda de mudança nos EUA, uma nova era começa”. Apertando a mão de Biden, tirando uma foto ritual juntos – AO VIVO

14h52

Donald Trump e sua esposa Melania chegaram a St. John’s Church, onde já está presente toda a família e o vice-presidente eleito JD Vance com sua esposa Usha. A futura primeira-dama veste um longo casaco preto, luvas pretas e um chapéu preto com faixa branca. Trump e Melania sentam-se na primeira fila da Igreja de St John com seu filho Barron e Vance e sua esposa. Atrás deles, Ivanka Trump, seu marido Jared Kushner e seus filhos. O senador Marco Rubio, secretário de Estado do presidente eleito, também está presente na igreja