No meio do tumulto global, a rupia infringe 87 em relação ao dólar

A rupia indiana caiu quase 0,6% ou 49 terras para violar a 87ª marca em relação ao dólar americano na segunda -feira, no meio de uma crise para a maioria das moedas e mercados de mercado de ações de mercados emergentes na Ásia e na Europa no primeiro dia de negociação após o presidente Donald Trump impôs taxas mais altas no Canadá, México e China. A rupia, que atravessou a 86ª marca em relação ao dólar em 10 de janeiro, fechou para 87,11 depois de cair cerca de 87,3 durante o dia.

Um funcionário do Ministério do Comércio Altos e a chave é gerenciar a volatilidade, não atingir um nível específico para a moeda.

“O que está acontecendo nos últimos meses é que o dólar é apreciado. O índice do dólar é bastante alto e em relação a todas as moedas … eles não são apenas mercados emergentes, mas mesmo com países desenvolvidos. Hoje, o índice do dólar foi retomado novamente e está acima de 109 ”, disse Secretário de Assuntos Econômicos, Ajay Seth O hindu. O índice aumentou mais de 1% durante o dia, para 109,7.

“De acordo com nossa política, sabemos que o Banco da Reserva da Índia segue é cuidar da volatilidade em qualquer nível de dólar. Em qualquer nível, se o dólar apreciar, isso significa que nossas importações se tornam um pouco mais caras, mas nossas exportações se tornam competitivas ”, afirmou.

“No entanto, a Índia nunca usou políticas de taxa de câmbio para promover as exportações. Essa não é a nossa política. Essa não é uma maneira sustentável de continuar crescendo, por isso acreditamos em fortalecer nossa competitividade de exportação por melhor qualidade “, enfatizou Seth, e acrescentou que a Índia só pode imaginar maneiras de lidar com a incerteza de que qualquer movimento por parte dos Estados Unidos para aumentar as tarifas .

“Cada país toma uma decisão que avalia o seu interesse como uma entidade soberana, assim como decidimos o que acreditamos ser o melhor interesse na Índia e nos índios. Na tomada de decisão soberana, não há nada errado, porque essa é a avaliação desse país em particular. As únicas coisas em nossas mãos são: como lidamos com essa incerteza? O secretário disse.

“O que acontece no resto do mundo, se a taxa de crescimento global for x o y, o que nos é dado, temos que lidar com isso e, apesar desse fator, temos que fazer o que temos que fazer. Se esse vento existir, significa que devemos ter um motor mais poderoso para avançar. É isso que tentamos fazer ”, explicou o Sr. Seth.

A abordagem do governo, disse ele, é tornar a Índia mais auto -suficiente através do desenvolvimento de vantagens competitivas onde ele não o faz. “Esta é uma abordagem diferenciada e devemos ficar claros sobre isso. Segundo, não devemos criar desvantagens de custos através da política de taxas ou por meio de nossos regulamentos e limpar essas áreas. Portanto, esse orçamento tenta novamente limpar essas áreas ”, afirmou.