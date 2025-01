Noem enfrenta senadores na sexta-feira na tentativa de liderar a Segurança Interna

A governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem (R), encerrará uma semana repleta de audiências de confirmação para os indicados ao gabinete do presidente eleito Trump quando ela aparecer no Capitólio na sexta-feira, poucos dias antes da posse dar início ao segundo mandato de Trump no Salão Oval.

Noem, que está disponível para liderar o Departamento de Segurança Interna (DHS), junta-se a uma dúzia de candidatos ao Gabinete interrogados por senadores esta semana sobre o seu caminho para ingressar na administração, incluindo aqueles escolhidos por Trump para liderar os departamentos de Estado, Justiça e Defesa.

Na próxima semana, o Senado deverá ouvir vários outros potenciais membros do Gabinete do presidente, incluindo os seus nomeados para embaixador das Nações Unidas, secretário da Agricultura e chefe dos Assuntos dos Veteranos.

Aqui está o que você deve saber sobre as próximas audiências agendadas:

Sexta-feira

Kristi Noem

Noem comparecerá perante os senadores na sexta-feira às 9h como a escolha de Trump para liderar o DHS. Sua audiência estava inicialmente marcada para quarta-feira.

Noem, que lidera o estado de Mount Rushmore desde 2019, foi considerada uma possível companheira de chapa de Trump no ano passado, mas suas perspectivas para o cargo pareceram desaparecer após a publicação de sua autobiografia, na qual ela detalhou o assassinato de um cachorro que você descreveu. como intratável.

Apesar da controvérsia, Trump convocou a ex-congressista para se juntar ao seu círculo de principais conselheiros e liderar a agência encarregada de proteger os Estados Unidos de ameaças terroristas, garantir a segurança das fronteiras dos EUA e fazer cumprir as leis de imigração.

No seu anúncio de nomeação, Trump elogiou Noem como “muito forte na segurança das fronteiras”, sinalizando planos para reprimir a política de imigração no seu segundo mandato na Casa Branca. Noem não representa um estado fronteiriço, mas tem falado abertamente sobre questões de imigração e ganhou as manchetes por enviar a Guarda Nacional de Dakota do Sul para a fronteira sul no ano passado.

Se confirmado, Noem trabalhará em estreita colaboração com Tom Homan, o chamado czar da fronteira de Trump, e Stephen Miller, que está a caminho de servir como vice-chefe de gabinete de política de Trump.

Terça-feira

David Collins

O ex-deputado Doug Collins (R-Ga.) É a escolha de Trump para liderar o Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) e está a caminho de comparecer perante o Comitê de Assuntos de Veteranos do Senado às 9h de terça-feira. Sua audiência estava inicialmente marcada para esta semana, mas foi adiada enquanto se aguarda uma verificação de antecedentes do FBI, disse o presidente do comitê.

Collins representou a Geórgia na Câmara por quase uma década, incluindo uma passagem como vice-presidente da Conferência Republicana da Câmara. Aliado e apoiador vocal de Trump, Collins serviu como advogado de Trump após a eleição presidencial de 2020, quando Trump contestou os resultados eleitorais da Geórgia.

Em sua nomeação, Trump destacou a formação militar de Collins. O aspirante a VA foi capelão da Marinha nos anos 90, ingressou na Reserva da Força Aérea no início e foi enviado ao Iraque em 2008.

Se confirmado, Collins supervisionaria o departamento encarregado de fornecer cuidados de saúde e outros benefícios aos ex-militares e suas famílias.

Elise Stefanik

A deputada Elise Stefanik (R.N.Y.) é a escolha de Trump para servir como embaixadora dos EUA nas Nações Unidas e está programada para comparecer perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado às 10h de terça-feira.

A sua confirmação elevaria alguém que Trump chamou de “combatente inteligente da América em primeiro lugar” ao posto diplomático crítico, à medida que o presidente eleito sinaliza posições de política externa mais agressivas para o seu segundo mandato.

Stefanik, que serviu no Comitê de Serviços Armados da Câmara e no Comitê de Inteligência da Câmara, emergiu como um aliado declarado de Trump durante seu tempo no Capitólio. Ela substituiu a ex-deputada Liz Cheney (R-Wyo.) Como presidente da Conferência Republicana da Câmara em 2021 e foi considerada na mistura para se tornar a companheira de chapa de Trump em 2024.

No primeiro mandato de Trump, o cargo de embaixador foi preenchido por Nikki Haley, que concorreu contra Trump em 2024, e mais tarde por Kelly Craft.

Chegando na próxima semana

Na quarta-feira, às 10h, Russell Vought, indicado para diretor do Escritório de Gestão e Orçamento, comparece pela segunda vez perante a Comissão de Orçamento do Senado.

Na quinta-feira, às 10h, Brooke Rollins, candidata a Secretária de Agricultura, comparece perante o Comitê de Agricultura, Nutrição e Silvicultura do Senado.

Fonte