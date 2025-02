Noite de Serena para o papa, depois o café da manhã espesso

“A noite passou por Serena, o papa se levantou e tomou café da manhã na cadeira.” Isso foi comunicado à sala de imprensa da Santa Sé.

O Papa Francisco, no sétimo dia de hospitalização em Gemelli Policlinic, “continua cuidando e trabalhando”. É obtido de fontes do Vaticano, segundo eles, segundo eles, obviamente compatíveis com doenças e hospitalização do hospital, “continua trabalhando, ou seja, leitura e assinatura de documentos, entrevistas por telefone ou colaboradores próximos”.

Atualmente, as condições do papa permanecem “estacionárias”. No final da tarde desta tarde, será lançado um novo boletim informativo com atualizações médicas.

“Desejamos ao Santo Padre o melhor desejo. Certamente participando do hospital em excelência e esperamos que ele resolva seus problemas respiratórios o mais rápido possível ”. Assim, o Ministro da Saúde de Orazio Schillaci nos arredores do Dia Nacional da Saúde e Social e Médico.

“Estamos todos preocupados com o papa, mas as coisas que são ditas são exatamente aquelas que se tornam. O fato de o papa tomar café da manhã leu jornais, aceitou pessoas, o que significa que estamos na direção certa para concluir a recuperação, que esperamos acontecer em breve ”. Presidente CEI, cardeal Matteo Maria Zuppi, disse, Em Bolonha, o número secundário da inauguração do Flamini Flaminio do Tribunal da Igreja.

