Nomeação de VC: estudantes da Universidade Bharathiar antecipam apoio da Suprema Corte

Finalmente, os estudantes da Universidade de Bharathiar estão esperançosos quanto à nomeação iminente de um vice-reitor, após a directiva concisa do Supremo Tribunal ao governador e ao governo para lançar o processo.

Os alunos têm sido os mais afetados pela falta de professores adequados para ministrar aulas.

Após o término de um semestre completo e início do semestre par na sessão 2024-25, a Comissão de Finanças só agora aprovou a nomeação de 60 professores convidados, disseram fontes. Na recente reunião do Sindicato, houve um ar de esperança sobre a nomeação do VC para um resultado tangível dentro de uma semana, disseram fontes universitárias.

A universidade está sem reitor há mais de dois anos. Apesar de estar sem vice-reitor há mais tempo em comparação com outras universidades estaduais, a BU conseguiu manter seu forte NIRF (National Institutional Ranking Framework) nos últimos dois anos.

No entanto, o corpo docente sênior está cético quanto à possibilidade de a universidade manter o mesmo impulso nos próximos anos na ausência de um reitor em tempo integral.

Desde que o anterior vice-reitor, P. Kaliraj, renunciou ao cargo em 19 de outubro de 2022, a universidade é gerida por um comité de VCs, que tem de ultrapassar vários constrangimentos para um funcionamento eficaz.

Segundo um estudante de pós-graduação, a cultura de trabalho de um número considerável de professores foi afetada. “Parece não haver responsabilidade; As sessões de ensino-aprendizagem em sala de aula tornaram-se escassas. A intervenção do Supremo é a melhor coisa que pode acontecer”, disse outro estudante.

Alguns professores, que solicitaram anonimato, reconheceram a situação atual e manifestaram por unanimidade o seu apoio às opiniões dos alunos.