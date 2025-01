Nomeações de Deadpool e Wolverine DeSairine

Muitos fãs da Marvel não ficaram felizes com Oscar de Deadpool e WolverineComo o filme não foi pré -selecionado em nenhuma categoria para o Oscar deste ano.

Depois de se tornar rapidamente um dos filmes mais bem -sucedidos de 2024, muitos fãs esperavam que o filme ganhasse uma indicação na categoria VFX. É assim que os usuários das redes sociais reagiram ao Desaira.

Os fãs da Marvel reagem a Oscar Zero de Deadpool e Nomeações de Wolverine

A ausência de Deadpool & Wolverine da lista de indicações para o 97º Oscar criou um alvo de redes sociais. Muitos fãs anteciparam que o filme seria indicado na categoria de melhores efeitos visuais, mas com o anúncio de que ficaram chocados e decepcionados.

Deadpool e Wolverine Oscar, DeSaise, quebraram as indicações consecutivas da RAZ of Marvel na categoria VFX nos últimos 10 anos. Os filmes anunciados como indicados ao prêmio são: Wicked, Dune: Part Dois, Better Man, O Reino do Planeta dos Macacos e Alienadores: Romulus.

Após o anúncio, muitos fãs chegaram à Internet para expressar sua decepção na qual o filme não foi indicado.

Um fã notou sua tristeza ao ver os co -estrelas de Matthew Macfadyen da sucessão, Jeremy Strong e Kieran Culkin, ambos obtêm indicações ao Oscar para o melhor ator de apoio, enquanto Macfadan não foi indicado.

Usuário @Bluerayangel Ele publicou um GIF do primeiro filme do Homem-Aranha de Sam Raimi para mostrar seus sentimentos sobre o Desaira com humor.

Outro usuário respondeu a uma publicação diferente do @bluerayangel para dizer que também considerou que o desempenho de Jackman como Wolverine era “Oscar Worthy” também respondeu: “1000000000 … O desempenho de Hugh Jackman Deadpool e Wolverine foi perfeito!

Outro usuário criticou a Academia por não nomear Hugh Jackman. Eles afirmaram que ele “colocou seu coração e alma para interpretar Wolverine”. Eles também notaram o poder que o “monólogo automóvel” de Jackman teve na platéia em várias projeções.

Então, pessoalmente, sinto que Hugh Jackman foi quebrado por uma indicação ao Oscar. Aquele homem colocou seu coração e alma para interpretar Wolverine. Esse monólogo de carros estava fora deste mundo. Como se meu teatro estivesse em silêncio durante essa parte, todas as cinco vezes eu o vi, assim como Hugh como ator. – Tay ?? ‍️ (@Loganismykinkingxx) 23 de janeiro de 2025

Outro usuário destacou o registro da Deadpool & Wolverine nas bilheterias como um filme com classificação RA.

Deadpool e Wolverine não são indicados para um único Oscar, mas que tem o registro do filme Raper e Recompensa, apenas demonstra quanto da temporada de prêmios de piadas é LMAO – Boomshakalaka (@PainPainIntbh) 24 de janeiro de 2025

Originalmente informado por Ishita Verma em Super -herói.