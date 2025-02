Sagar Mehta. | Crédito da foto: acordo especial

Guwahati

Uma associação de produtores de chá nomeou dois não -Genários para seus primeiros prêmios pela vida pela vida.

Os prêmios estão programados para serem conferidos a Sagar Mehta, 96 anos, e ela abraçou Kumar Barooah, 93, no ‘jantar do presidente’ no leste de Galaghat de Assam em 8 de fevereiro de 2025. O jantar é uma bienal de eventos da Associação de Tea Nordeste (Net ).

O prêmio de exemplos de chá seria concedido ao Sr. Mehta por sua contribuição exemplar para o chá e o tecido social de Assam, enquanto o Prêmio Estado Social seria apresentado ao Sr. Barooah por fornecer uma liderança visionária para a melhoria da sociedade.

O presidente da NETA, Ajay Dhandharia, disse que os dois são considerados lendas por suas extraordinárias realizações, comprometimento e dedicação à indústria do chá em Assam.

“O jantar do presidente deve ser uma boa reunião de produtores de chá, compradores, leiloeiros, pequenos produtores de chá e cientistas de chá”, disse ele.

“A rede é honesta e privilegiada para conferir prêmios para a vida da vida para duas grandes personalidades. Suas contribuições continuarão a motivar as próximas gerações e sempre serão lembradas com grande honra e dignidade ”, disse Neta Bidyananda Barkokoty Advisor.

Em 2017, a Associação conferiu o título do chá que dou ao Planting-Pyroperoro Hemendra Prasad Barooah postumamente. “Nossos prêmios não estão ligados ao tempo. Vamos conferir esses prêmios apenas se encontrarmos alguém elegível ”, disse Barkakoty.

Fundada em 1981, a rede está sediada em Galaghat e possui 179 empresas de chá em Arunachal Pradesh, Assam e Nagaland. Eles representam mais de 150 milhões de quilos de chá processados ​​anualmente, aproximadamente 20% da produção total de Assam.

O executivo mais antigo do Garden de Tea Garden, Sr. Mehta, o mais antigo executivo de jardim de chá da Índia, insistiu que ele não é engraçado em pendurar suas botas. O especialista em gestão do trabalho no All India Pessoal Management Institute of Kolkata, estava entre o primeiro lote de oficiais indianos recrutados pelos britânicos na indústria do chá.

Ele ingressou na fazenda de chá Gandhapara na região do oeste de Bengala em 1954 e ganhou o principal reconhecimento do Conselho de Chá Indian para o crescimento do chá nos dooars em 1965.

Atualmente, ele é presidente da Badulipar Tea Company, cuja fazenda de chá Koomtai no distrito de Golaghat ajudou a se tornar um dos principais jardins de chá de Assam. Visite os jardins de chá da empresa regularmente e jogue golfe toda vez que tiver um tempo livre.

Pioneiro do movimento cooperativo de Assam sete décadas atrás, o Sr. Barooah deixou uma marca como plantador de chá, poeta e escritor. Ele fundou o primeiro jornal semanal de Golaghat, Saptahik Dhansiri, e também começou Notícias do cháUma revista mensal única dedicada às realizações, preocupações e esperanças da indústria estadual de chá.

Ele também escreveu um manual em Assamês para pequenos produtores de chá de Assam para incentivar cada vez mais jovens a interagir com a indústria. Ele transformou uma parte de sua casa em uma biblioteca de referência para os moradores de Golaghat.