Nordio fala em Nápoles, os juízes deixam o tribunal. A mesma cena em Roma, enquanto Mantovano fala

Conforme decidido pelo Comitê Diretor da ANM como um sinal protesto contra a reforma do departamento de carreira, juízes de paz presentes na inauguração do ano judicial da comarca do Tribunal de Recurso de Nápoles deixam o Salone dei Busti em Castel Capuano depois da intervenção do Ministro da Justiça, Carlo Nordio. Os magistrados usam toga e cocar tricolor, segurando um folheto com os princípios básicos da constituição.

“A dissidência é o sal da democracia e agradeço aos juízes por expressarem a sua dissidência de uma forma equilibrada. Mas pensar que um antigo juiz como eu, que serviu o Estado durante mais de 30 anos, poderia ter como objectivo rebaixar o poder judicial. injusto.” Durante o seu discurso em Nápoles na abertura do ano judicial, o Guardião do Selo Carlo Nordio comentou o protesto organizado pelos juízes que deixaram o Salone dei Busti de Castel Capuano assim que o Ministro tomou a palavra.

Constituição nas mãos e elevada ao céu: assim são os juízes presentes na inauguração do ano judicial da comarca do Tribunal de Recurso de Nápoles na cerimónia de abertura do ano judicial do Tribunal de Recurso de Nápoles. Os juízes revelaram a constituição enquanto soavam as notas do hino mameliano. O protesto da ANM ocorre na presença do guardião dos selos Carlo Nordia e é contra a reforma do departamento de carreiras, aprovada pela Câmara em primeira leitura nos últimos dias.

Tribunal de Recurso de Roma: “Nenhuma mudança de ritmo com as reformas”



“É difícil argumentar que as novas reformas sejam capazes de alcançar, pelo menos em Roma, uma mudança significativa no ritmo da justiça civil e criminal num curto período de tempo.” Isto foi afirmado pelo presidente do Tribunal de Recurso de Roma, Giuseppe Meliadò, no seu discurso na cerimónia de abertura do ano judicial.

“É certo, porém, que no último ano foram feitos grandes esforços em todos os gabinetes do distrito”, acrescenta, “para reduzir o atraso e melhorar o tempo dos processos cíveis e criminais, e que estes resultados são todos o mais importante porque foram feitos quase como se todos os escritórios do distrito estivessem a funcionar com pessoal completo” E ainda: “enquanto em vez disso todos os escritórios, começando pelos maiores, foram forçados no ano passado a funcionar neste último ano com lacuna entre pessoal e pessoal judicial do que o pessoal administrativo, cada vez mais importante e agora insustentável”.

Um grupo de magistrados deixou a sala Europa do tribunal de apelações de Roma em protesto enquanto o vice-primeiro-ministro Alfredo Mantovano discursava numa cerimónia de abertura do ano judicial.. As vestes seguram uma cópia da Constituição nas mãos.

Ex-procurador Mani Pulite Colombo em audiência em Milão



“O que está a acontecer é muito prejudicial para os cidadãos e para a organização do Estado. Acho que precisa de ser salientado porque é muito grave na minha opinião”. Estas são as palavras do antigo procurador de Mani Pulite, Gherard Colombo, que esteve presente na manhã de sábado numa reunião das vestes milanesas para protestar contra a reforma constitucional do poder judicial, que prevê a separação de carreiras.

Muitos juízes e procuradores milaneses e alguns procuradores da sede distrital do Tribunal de Recurso alinharam-se compactamente em frente, nos degraus em frente à entrada principal do Palácio da Justiça, com as suas togas, a cocar tricolor e uma cópia da constituição e desenrolou dois banners com frases de Pietro Calamandreie.

Muitos juízes e procuradores milaneses e alguns procuradores da sede distrital do Tribunal de Recurso alinharam-se compactamente nos degraus em frente à entrada principal do Palácio da Justiça em Milão, esta manhã, em mantos, para protestar contra a reforma constitucional do poder judicial. Mais tarde, durante a cerimónia de inauguração do Ano Judiciário, como indicou a ANM nacional nos últimos dias, os magistrados levantar-se-ão e abandonarão o Salão Nobre quando o representante do governo tomar a palavra.

Em Palermo, os juízes têm a Constituição nas mãos



Os juízes de Palermo entraram no grande salão do Tribunal de Recurso para a abertura do ano judicial, com a Constituição nas mãos. Cerca de uma centena sentaram-se em três filas da sala do tribunal e permaneceram de pé para ouvir o Presidente do Tribunal de Recurso, Matteo Frasca, e os restantes oradores.

