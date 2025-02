Nordio: “Nenhum dos prisão e ministério não usa Paragon”

Nenhum envolvimento do Ministério da Justiça ou da polícia da prisão no caso Paragon. As palavras Nordio Guardasigilli retornarão à questão da Câmara da Câmara para mover a atitude da atenção do spyware à inteligência, com a qual o diretor de fãs, Francesco Cancellato e o ativista central, salvando pessoas …,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Luca Casarini.

“Posso garantir que nenhum contrato jamais foi estabelecido pela DAP ou instruções gerais de funcionários do grupo de operações móveis e unidades de investigação central sem empresas privadas – explica a Guardasigilli para os membros -. A captura é realizada apenas com a autorização da autoridade. cientista “.

Palavras que tentam colocar uma pedra definitiva em toda a tempestade política que lançou a oposição hoje em dia. Terça -feira, um representante da presidência com a delegação de Alfredo Mantovano, afirmou que “já no ano passado, 12 de fevereiro, o ministro” Luca Ciriani “forneceu apenas informações públicas populares e” qualquer outro aspecto “associado a esses eventos” deve ser entendido “: e como Tal deve ser resolvido apenas em Copasir.

É chamado de grafite e, como uma placa de carvão composta por um mineral do qual possui um nome, pode copiar todos os dispositivos individuais

A oposição, insatisfeita, não desiste: “Com este software usado exclusivamente pelas autoridades estaduais, jornalistas e ativistas italianos, eles foram espalhados. O próprio governo se recusou a fazer as perguntas do Parlamento ”, diz o líder do Partido Democrata Elly Schlein.

A mesma demanda que o DEM na câmara para o tempo da pergunta causou irritação em uma maioria que não foi modificada, conforme originalmente exigido pelo ministério. As palavras dos Guardasigilli não são suficientes para concluir uma pergunta para o número um da Itália Viva, Matto Renzi, que – tomou nota de Nordiho enfatizando o fato de que as atividades de captura são sempre delegadas por um órgão judicial – já anunciou uma aplicação para ” acesso aos custos de captura de todos os representantes do estado ”.

Enquanto isso, a ativista Luca Casarini, uma das espiões, anunciará isso através de sua ONG “, em fevereiro de 2024, portanto, muitos meses antes da identificação de grafite quente (software Paragon), a entidade ainda não identificada em um ataque sofisticado de software para forçar seu tipo Contas “: esse elemento resultaria da análise feita por laboratórios civis, equipe de pesquisa sobre Universidade de Toronto.

E agora os líderes AVs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, que conheceram Casarini várias vezes, perguntam ao governo se eles estavam posteriormente espionando o Trojan. A Federação Nacional da imprensa italiana e a Ordem Nacional dos Jornalistas também levaram o caso ao mesmo instituto: a imprensa é gratuita ”, lembra o Secretariado Geral de FNSI, Alessandra Constant. “É um ato extraordinário que percebemos a gravidade, mas não foi possível esperar mais: se o governo não esclarecer neste momento, só podemos entrar em contato com o judiciário”, acrescenta o presidente Odg Carlo Bartoli.

