Nordio prepara uma carta ao CPI porque ele acusa de omissão

Eles não assinaram um pedido de um novo mandato para capturar para o general Almasri que, por meio de escritórios de Arela, sugeridos para enviar a proposta do ministro Nordio durar 24 horas antes da libertação do cidadão líbio.

Isso seria uma negociação, dependendo do que o jornal da Republicblica escreve hoje, o que mostraria o crime de omitir leis do escritório que o escritório do promotor romano disputas ao Departamento do Ministério. Além da ofensa de assistência e estabelecimento, Nordio também está registrado no caso do artigo 328 do Código Penal. O próprio Nordio falou do perfil criminal, que não foi mencionado em uma queixa apresentada pelo advogado Luigi Li Gotti durante as informações no Parlamento na quinta -feira.

“18. Tribunal Penal de janeiro – escreve jornais – relata informalmente que ele vai emitir um mandato de captura Almari, que será enviada à Itália e seis outros países. O mandato é emitido algumas horas depois e enviado a um juiz que trabalha na embaixada holandesa ”. A nota está anexada a uma ordem presa na qual o “CPI lembrou que” se eles identificaram problemas que poderiam impedir o pedido de cooperação, eles devem ser consultados incondicionalmente para resolver a pergunta “”. O mandato é enviado no domingo 19 da tarde ao ministério. “Se a comunicação policial já foi enviada em Turim. E onde na manhã seguinte, 20, vem a aplicação do Tribunal de Apelação em procedimentos, que recebeu um erro processual – parada sem a transição do Ministério da Justiça – e era basicamente necessário remediar – escreve republicblica – como?

Nos próximos dias, o Ministério da Justiça poderia formalizar um pedido para explicar discrepâncias nos procedimentos ativados para a ordem de prisão do general Líbia Almasri. Se aprendermos, o aplicativo estaria no ministério. Confirme esta ANSA são as fontes do governo.

“Enquanto isso, vou a Israel na segunda -feira e estou feliz por você começar a ver a luz no fundo do túnel. Eu compartilho as palavras do meu colega Tajani no Tribunal Penal Internacional, em vez de investigá -lo, deve ser investigado ”. Assim, o líder da liga Matteo Salvini em uma conferência de imprensa para enviar um novo rascunho de unidades, para aqueles que pedem que ele comente o caso de Almari e o Tribunal Penal Internacional e, se ele pretende convidar o primeiro -ministro Benjamin Netanyah para a Itália.

