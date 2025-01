Moscou e Washington colaboram ao devolver os restos mortais dos russos mortos na tragédia da aeronave dos EUA

O governo dos EUA se dirigiu a Moscou sobre cidadãos russos mortos em uma colisão de aeronaves civis e um helicóptero militar no Aeroporto Nacional de Washington, disse o presidente Donald Trump.

Todos os 64 passageiros e membros da tripulação no voo 5342 morreram quando o Bombardier CRJ700 colidiu com o H-60 ​​Black Hawk Helicopter, enquanto ele tentava pousar na capital dos EUA na noite de quarta-feira. Três membros do Exército dos EUA também foram mortos no navio de um helicóptero.

“Tínhamos um contingente russo – algumas pessoas muito talentosas – infelizmente naquele avião”, “ Trump disse a repórteres no briefing da Casa Branca na quinta -feira. “Muito, sinto muito por isso.”

“Já entramos em contato com a Rússia”. Trump disse em resposta à questão da imprensa. Ele também afirmou que eles estavam agora “Vai tornar isso mais fácil” Transferência dos restos mortais de qualquer nacionalidade russa das colisões caídas, independentemente das sanções e proibição de voos atualmente em vigor.













O Kremlin mais tarde explicou que “contato” O mencionado Trump não incluiu comunicação direta entre ele e o presidente russo Vladimir Putin.

A Embaixada da Rússia em Washington expressou condolências ao povo americano durante a tragédia, acrescentando, “Ficamos particularmente tristes quando aprendemos com a Casa Branca que havia cidadãos russos a bordo”.

“Somos gratos às autoridades americanas, com quem estamos em contato constante, pelas palavras de apoio expressas pelas famílias das vítimas e sua disposição de ajudar a transferir os restos mortais para sua terra natal”, “” Ela anunciou a embaixada na quinta -feira. Ele acrescentou que a informação de um Departamento de Estado sobre cidadãos russos que morreu em uma colisão ainda estava esperando as informações do Departamento de Estado.













A American Airlines, cuja filial de cães operava o voo 5342, ainda não publicou os nomes da tripulação ou passageiros. No entanto, algumas vítimas foram identificadas através de postagens de mídia social e entrevistas com familiares e amigos.

Muitos passageiros eram atletas, treinadores e familiares que estavam voltando do campeonato de patinação americana em Wichiti, Kansas. Entre eles estavam Vadim Naumov e Evgenia Shishkova, os patins campeões do mundo de 1994 e os ex -olímpicos russos que se mudaram para os Estados Unidos em 1998 e trabalharam como treinadores.

O ex -skatista profissional soviético Inna Ljubanskaya também foi confirmado que havia um congressista Suhas Subanyam, um democrata da Virgínia, em cujo distrito ela morava a bordo.

O governo de Trump se comprometeu a conduzir uma investigação rápida e completa sobre a causa da tragédia na quarta -feira. O presidente dos EUA sugeriu possíveis equipes de helicóptero ou controles de tráfego aéreo no Aeroporto Nacional de Ronald Reagan, listando os vídeos que gravaram o acidente.