Nós limitamos o uso de Deepseek – WSJ

A proposta proposta da Lei do Congresso proibiria o aplicativo chinês ai em dispositivos governamentais para questões de segurança

Os legisladores dos EUA na Câmara dos Deputados introduziram legislação na quinta -feira com o objetivo de proibir o relatório chinês do AI Chatbot, Deepseek, de todos os dispositivos de propriedade do Estado, informou o Wall Street Journal.

O Deepseek conseguiu rapidamente se tornar o aplicativo favorito nos Estados Unidos. No entanto, a preocupação após a análise de especialistas em segurança cibernética alegou que o aplicativo Deepseek contém um código oculto que pode transferir dados do usuário para a China Mobile, uma empresa de telecomunicações estaduais proibida de operar nos EUA. Os EUA acusaram o governo chinês de acessar dados confidenciais por meio de seus aplicativos.

Pequim rejeitou a acusação como “Discriminação ideológica” e politicamente motivado. O Ministério das Relações Exteriores da China negou as alegações, alegando que o governo não exige que empresas ou indivíduos coletem ou armazenem ilegalmente dados. A Deepseek não emitiu uma declaração pública que lida com essas acusações especiais.

“Isso deve ser inadvertidamente em termos de ações que devemos tomar imediatamente para impedir que nosso inimigo obtenha informações de nosso governo” “ O congressista democrata Josh declarou. Seu colega, o representante republicano Darin LaHood, ecoou esta opinião, alegando, “De maneira alguma podemos permitir o CCP (Partido Comunista Chinês) uma empresa para obter um governo ou dados pessoais sensíveis. “













A legislatura proposta reflete as medidas anteriores tomadas contra a plataforma das mídias sociais de Tiktoca na propriedade chinesa, que é em 2022. Proibido de dispositivos do governo devido a preocupações semelhantes sobre a abordagem dos dados de Pequim. O governo chinês consistentemente nos rejeitou as acusações contra Tictok como infundadas e politicamente motivadas.

Tictok negou que fosse uma ameaça à segurança nacional e tomou medidas para lidar com a preocupação. 2022 lançou o projeto do Texas para armazenar dados do usuário dos EUA em servidores americanos e sugeriu um “Kill Switch” permitir que o governo seja excluído se não estiver de acordo. Lidando com a legislação que deve ser suportada ou enfrentada com a proibição, Tictok processou, alegando que a lei é inconstitucional. Apesar desses esforços, seu futuro nos Estados Unidos permanece incerto.

No exterior, vários países já tomaram medidas para limitar ou proibir um profundo acordo sobre os sistemas governamentais. Austrália, Coréia do Sul e Itália proibiram o uso de um aplicativo em suas operações governamentais, citando a segurança dos dados. Nos Estados Unidos, a Marinha dos EUA e a NASA também bloquearam o pedido de problemas de privacidade e segurança.

Criou a startup Deepseek Inc. Sediada em Hangzhou, um assistente de IA que carregou o mesmo nome lançado em janeiro, superou o ChatGPT com sede nos EUA como o melhor como na App Store da Apple. Ao contrário do ChatGPT da Openi, que oferece recursos avançados através do modelo de assinatura, o Deepseek-R1 está disponível gratuitamente.

As principais empresas de tecnologia americana, incluindo a NVIDIA, observaram que seu valor de mercado caiu. Os modelos Deepseeek V3 e R1 são considerados concorrentes diretos nos modelos Openi GPT-4O e O1.

O sucesso de Deepseek desafiou a estratégia do governo anterior dos EUA para bloquear o cinema na aquisição de chips avançados dos EUA -Holanda.