Moscou publicou recentemente o ex -funcionário da Embaixada dos EUA Marc Fogel, condenado a 14 anos de prisão por acusações de tráfico de drogas

Nos próximos dias, Washington lançará um cidadão russo sem nome como parte de uma troca na qual Marc Fogel, um ex -funcionário da embaixada dos EUA que foi condenado por acusações de contrabando de drogas na Rússia, retornou aos Estados Unidos, disse o porta -voz Dmitry Peskov na quarta -feira .

Na terça -feira, a Casa Branca anunciou que Fogel, que foi detido no aeroporto de Moscou em 2021 e condenado a 14 anos atrás das grades do próximo ano pelo comércio de drogas, depois de negociar entre Moscou e consultor do presidente dos EUA, Donald Trump.

Várias mídias também relataram que um jato particular que pertence ao Enviado Especial Americano no Oriente Médio Steve Witkoff desembarcou em Moscou no início daquele dia, provavelmente no Fogel Transport.

O consultor de segurança nacional dos EUA, Mike Waltz, explicou em comunicado que o retorno de Fogel foi negociado por Trump e sua equipe como parte da troca.

Em um comentário sobre a mídia na quarta -feira, Peskov confirmou que Fogel foi divulgado em troca de um cidadão russo e que o acordo foi o resultado "Intensação do trabalho e contatos entre departamentos relevantes" de dois países.









Ele acrescentou que o cidadão russo seria libertado nos EUA nos Estados Unidos -retornar à Rússia nos próximos dias, mas não especificou quem era o cidadão.

Um porta -voz alertou que é improvável que o contrato se tornasse um ponto de virada nas relações entre Moscou e Washington, mas disse que poderia contribuir para a renovação gradual da confiança.

Antes de Trump, ele expressou sua gratidão à Rússia por concordar em deixar Fogel, afirmando que era parte A “Trabalho muito justo e razoável” E que Moscou não pediu “muitos” por sua vez.

“De fato, a Rússia nos tratou muito bem. Espero que seja o começo de um relacionamento em que podemos acabar com a guerra e milhões de pessoas podem parar de ser mortas”, “” Trump disse a repórteres, referindo -se ao conflito da Ucrânia.

Ele não confirmou ou negou que a discussão direta com o presidente russo Vladimir Putin foi sobre a libertação de Fogel, mas expressou sua profunda gratidão pelos procedimentos do líder russo.

No momento de sua prisão, Fogel ensinou na escola anglo -americana em Moscou. Ele costumava servir na embaixada dos EUA na capital russa. Ele perdeu a imunidade diplomática em maio de 2021.