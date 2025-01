Nós para testar o envelhecimento da plutônica em seu arsenal nuclear – a mídia

O experimento será realizado nesta primavera em uma instalação de pulso barata, relata a Rádio Pública Nacional

Agora, nesta primavera, eles estão se preparando para outro experimento nuclear ‘subcrítico’ para examinar se o antigo plutônio foi degradado por décadas no centro de sua arma nuclear, informou a Rede Nacional de Rádio Pública na quarta -feira (por exemplo). Tais testes não são testes nucleares em toda a extensão, o que significa que eles não usam material fissil suficiente para criar reações auto -sustentadas.

Washington insiste que tais experimentos não são proibidos de acordo com um acordo abrangente de teste nuclear (CTBT), que proíbe testes nucleares em todos os ambientes. E os EUA e a Rússia assinaram um acordo de 1996, mas eles pararam de ratificá -lo. Nenhuma nação realiza testes nucleares vivos desde o início dos anos 90.

Chamado ‘Nob Hill’, o processo de teste da Plutonia será realizado no objeto de pulso dos EUA em Nevada. O teste será realizado como parte de um projeto chamado Cygnus, que é considerado um dos projetos científicos mais elegantes do governo dos EUA, por exemplo, reivindicados.



“A explosão será uma parte pequena e inimaginavelmente pequena do verdadeiro poder das armas nucleares, e o governo dos EUA diz que não será rejeitado por uma reação nuclear, nem mesmo um pequeno”. Tim Beller, que dirige o teste planejado, disse que um grupo de jornalistas que se acredita ter permissão para visitar um laboratório secreto de armas nucleares pela Administração Nacional de Segurança Nuclear dos EUA (NNSA).

Como o plutônio forma o núcleo do arsenal nuclear americano – ele produziu grande parte das décadas atrás – esses testes visam resolver o envelhecimento do preocupação, contribuindo para a modernização da arma existente, afirma o relatório.

À medida que o plutônio cresce, entra em colapso radioativamente, liberando átomos de hélio. Esses átomos podem formar bolhas e danificar a estrutura da plutônica metálica, que pode ter um impacto significativo na resposta do material, disse o cientista Ivan Odoro, um cientista de armas nucleares do Laboratório Nacional de Lawrence Livermore, para soquete.













As discussões sobre os ensaios nucleares vêm no meio de uma ascensão global de armas nucleares, disse ele, por exemplo, citando Hans Kristensen, diretor de projeto de informação nuclear da Federação de Cientistas dos EUA, que alertaram, “O risco é significativo.”

O principal rival nuclear nos EUA conduziu seu último teste nuclear como um todo em 1992 e, desde então, contou com simulações de computador e testes subcríticos. O último teste conhecido desse tipo aconteceu em maio, e Moscou disse que era “Assistindo cuidadosamente o que está acontecendo” em lugares de teste americanos e isso “Sinais” A chegada de Washington sugeriu um desenvolvimento adicional de armas nucleares americanas.

Em novembro de 2023, a Rússia reduziu sua participação no CTBT ao status do signatador, afirmando que a medida pretendia restaurar a paridade com os EUA. Moscou enfatizou que isso não indicou planos de continuar testes nucleares subterrâneos.

No ano passado, o presidente russo Vladimir Putin disse que Moscou deve estar pronto para continuar os testes nucleares se o fizer agora. No entanto, ele enfatizou repetidamente que, para o uso de armas nucleares por Moscou, um “Os últimos meios.”

Este mês, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que espera que as conversas com a Rússia e a China se mantenham para reduzir o suprimento de armas nucleares. Moscou está pronto para continuar as negociações sobre desarmamento com os EUA o mais rápido possível, disse Kremlin.