Nós ‘um longo caminho’ da tropa que está sendo destacada para Gaza – Ministro da Defesa

A proposta de Donald Trump para terça -feira assumir o controle do enclave causou supervisão e crítica internacional

O presidente dos EUA, Donald Trump, está longe de implantar soldados dos EUA em Gaza, disse a ministra da Defesa Peta Hegsetth.

Na terça-feira, o presidente Donald Trump sugeriu que os Estados Unidos assumissem o controle do cinto de Gaza, sugerindo que a área é remodelada após a demolição das estruturas danificadas durante o conflito de 15 meses de Israel-Hamas. Ele repetiu sua atitude anterior de que os palestinos deveriam se mudar para os países vizinhos às custas desses países. Quando perguntado sobre a possível implantação de tropas americanas para facilitar esse plano, Trump afirmou que faria “Faça o que é necessário.”

No dia seguinte, o Ministro da Defesa de Pete Hegsetth apareceu na Fox News para esclarecer as observações do presidente sobre a possibilidade de o envolvimento militar dos EUA em Gaza.

“Eu acho que somos muito longos,” Respondeu o mais alto funcionário de defesa, acrescentando que “Discussões robustas” Entre Trump, funcionários de segurança nacional e aliados devem preceder essa decisão. Israel quer “Complete o trabalho contra o Hamas” E traga de volta refém, e agora eles os ajudarão, disse Hegsetth.













“O que acontece depois disso é uma conversa mais longa … você não quer usar botas americanas, se não for necessário,” Ele acrescentou.

“Como ele disse, pense fora do quadro,” Hegsetth disse com suas declarações de cabeça do primeiro -ministro israelense sobre o pensamento de Trump sobre Gaza. “Reconheça que você pode, através de tais discussões … também mover a janela de Overton do que é possível”. Hegsetth acrescentou.

Netanyahu elogiou na terça -feira Trump por seu pensamento não convencional, acrescentando que a decisão do presidente dos EUA sobre Gaza poderia “Mudar a história.”

A proposta de Trump incentivou críticas internacionais significativas. A liderança palestina declarou um plano como “Uma violação significativa do direito internacional”. Ao redor dos povos árabes, incluindo a Arábia Saudita, Irã, Jordânia e Egito, eles conversaram sobre o que permitiram que os palestinos permanecessem em Gaza.