Nosferatu: Onde comprar o Conde Orlok Standee de Bill Skarsgård? Preço revelado

Versão 2024 de Robert Egger de Nosferatus agora oferece muitos produtos interessantes, incluindo um estande do Conde Orlok de Bill Skarsgård. Conseqüentemente, muitos fãs do filme estão ansiosos para saber mais sobre onde podem conseguir os itens colecionáveis ​​​​e por quanto eles são vendidos. O filme chegou aos cinemas em 25 de dezembro de 2024, com sucesso comercial e de crítica.

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre onde comprar o estande do Conde Orlok e seu preço.

Como comprar Bill Skarsgård Count Orlok Standee de Nosferatu

Os fãs podem comprar o standee de Bill Skarsgård Count Orlok no site oficial do Loja NBC.

Esta boneca em tamanho real a torna um item de colecionador exclusivo para qualquer fã de Nosferatu. A descrição oficial do produto diz: “Esta figura em tamanho real captura a presença sinistra de uma das criaturas mais lendárias do cinema e adiciona um toque arrepiante a qualquer ambiente”. O standee, feito de papelão de alta qualidade, vem no tamanho 72″ x 39″. O cavalete do standee é fixado na parte traseira, tornando-o independente, sem a necessidade de suporte adicional.

Além do standee, outros produtos do filme Nosferatu 2024 oferecidos pela NBC Store incluem o copo isolado Orlok, o cobertor de malha Nosferatu Castle, um anel de sinete Nosferatu e uma ampla variedade de camisetas e moletons.

Quanto custa o Conde Orlok Standee de Nosferatu, de Bill Skarsgård?

De acordo com o site oficial, o Nosferatu Count Orlok Standee está sendo vendido atualmente por US$ 45,95. Os fãs devem observar que o produto não é reembolsável e não é elegível para devolução.

Nosferatu é o remake do clássico alemão de 1922 Nosferatu: A Symphony of Terror. O filme apresenta um elenco estelar com Bill Skarsgård liderando como Conde Orlok. Outros membros do elenco incluem Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin e Willem Dafoe, entre outros.