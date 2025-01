Nostalgia na língua: baunilha e chocolate continuarão a ser os reis dos sabores culinários em 2025

Jacarta – Tal como no mundo da moda, o mundo da culinária também tem tendências que continuam a evoluir e a mudar. No mundo culinário, prevê-se que o ano de 2025 seja motivo de felicidade para os amantes dos sabores clássicos. Sim, sabores clássicos como baunilha e chocolate serão sabores alimentares que continuarão a enlouquecer os gourmets este ano.

Leia também: Festival de corridas de Jacarta animado por milhares de sorvetes

Isto foi expresso por Kevindra Soemantri, escritora de culinária e autora do Jakarta Dessert Map. Kevindra explicou: “O ano de 2025 mostrará um aumento no interesse por um movimento chamado Newstalgia ou Novo Retro, onde sabores clássicos como baunilha, chocolate, biscoitos e creme, chocolate com menta, ainda serão uma loucura”. toques a sabores familiares (nostalgia), como toques de textura ou diferentes elementos aromáticos.”

“A sobremesa em si está intimamente relacionada à sensação de conforto e prazer desde a infância. Além disso, os palitos de sorvete têm um forte elemento de diversão e nostalgia e provaram sobreviver ao longo dos tempos, mesmo com o surgimento de novas formas de sorvete. Além disso, os indonésios também gostam muito de uma mistura de texturas na comida. Seja em borracha, em pedaços, especialmente crocante ou crocante. “Portanto, se houver uma textura diferente do sorvete cremoso, ela será preferida pelos consumidores indonésios, como os sabores clássicos de baunilha e biscoitos e creme”, explicou Kevindra.

Leia também: Absolutamente hilário! Piloto de Moto2 vendendo sorvete em Lombok

Lançamento de biscoitos e creme Frostbite

Para comemorar o ano novo, a Glico Wings, pioneira na produção japonesa de sorvetes na Indonésia, adicionou uma variante em palito para fortalecer sua linha Frostbite Cookies & Cream. O lançamento da variante stick do Frostbite Cookies & Cream faz do Frostbite o único sorvete com padrão de qualidade japonês que possui a mais completa variedade de sabores de biscoitos e creme, desde mochi, casquinha, copo, até os mais novos, sticks. A inovação segue a tendência do sorvete de baunilha com biscoitos e creme, que deverá continuar em demanda até 2025.

Leia também: Inovação de uma sobremesa tradicional transformada em gelado, até obter reconhecimento do Ministério do Turismo e Economia Criativa

Aproveitando esse potencial, a Glico Wings acredita em continuar fomentando a inovação para que a Frostbite Cookies & Cream seja sempre a preferida de seus fãs. Cecilia Augusta, gerente de marca da Frostbite Glico Wings, disse: “Frostbite é única como marca japonesa de sorvetes que sempre combina tendências de sabores clássicos e inovadores para complementar cada momento da geração mais jovem. Através desta variante em stick, proporcionamos uma nova experiência de consumir sorvete de baunilha extra cremoso e leitoso com biscoitos adicionais que tornam a vida mais vibrante. A sensação crocante da camada completa de chocolate e da cobertura do biscoito por dentro e por fora pode ser sentida desde a primeira mordida. sorvete. “Quando você lambe este sorvete Frostbite Cookies & Cream, os amantes de sorvete podem saborear o creme suave e delicioso feito com leite rico em nutrientes.”

Além disso, o lançamento dos palitos Frostbite Cookies & Cream foi animado pelo conteúdo criativo de Raye Andre Pila (RAP) como uma representação da juventude entusiasmada e em ascensão nas redes sociais. “Estou muito feliz em colaborar com a Frostbite! Durante o processo de gravação do conteúdo, imediatamente sentimos que esse sorvete de leite de baunilha com chocolate extra cheio e migalhas de biscoito extra crocantes era diferente dos demais, pois tinha um sabor bem ‘rizz’, também conhecido como fresco e moderno nos termos do Gen. Alfa. “É muito indicado como sobremesa quando você está entediado com as atividades ou quando sai com os amigos para se divertir mais”, afirmaram os três criadores de conteúdo, Raye, Andre, Pila (RAP).

No futuro, a Frostbite continuará a inovar apresentando gelados da moda com padrões de qualidade japoneses para tornar cada momento dos jovens ainda mais agradável, através do espírito de Frostbite Cookies & Cream #IceKrimCookiesyangRizz de Glico Wings na conta Instagram @glico.wings . . Biscoitos e Creme Congelados, Sorvete de Biscoito Rizz!