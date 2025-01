Notas de atualização da primeira temporada do Marvel Rivals para a atualização de 10 de janeiro

Ele notas de atualização para jogos NetEase 1ª temporada de rivais da MarvelA atualização de 10 de janeiro chegou à internet. Conseqüentemente, os fãs estão se perguntando o que eles contêm.

As notas do patch de atualização da 1ª temporada do Marvel Rivals são exploradas aqui.

As seguintes notas de patch da 1ª temporada do Marvel Rivals incluem vários ajustes no personagem e na lista de classes, dependendo do site oficial:

Notas de atualização da classe Vanguard

Capitão América:

Maior capacidade de sobrevivência, o que permitiria saídas e entradas de combate mais frequentes:

A saúde base aumentou de 650 para 675.

Tempo de recarga do Liberty Rush reduzido de 12 para 10 segundos; Tempo de atraso para restauração do escudo após Living Legend reduzido de 3 segundos para 2 segundos.

Custo de energia para liberar Freedom Charge (habilidade final) reduzido de 3.400 para 3.100. Bônus de saúde fornecido por segundo a si mesmo reduzido de 110 para 100.

Doutor Estranho:

Alcance de ameaça reduzido e janela de defesa aumentada:

Adiciona redução de dano a Maelstrom of Madness e Gamma Maelstrom. Começando aos 5 metros e reduzindo para 70% aos 8 metros.

Diminui ligeiramente a taxa de recuperação do valor do escudo após liberar Escudo do Serafim de 80/s para 70/s.

tor:

O Deus do Trovão poderia usar uma capacidade de sobrevivência um pouco maior e melhorar a taxa de sucesso de sua habilidade final.

Aumenta a saúde base de 500 para 525.

Adicionada imunidade para controlar efeitos durante God of Thunder (habilidade final).

Capacete:

Ao entrar no campo de batalha, o Dr. Banner tem sido dominante, mas a menor capacidade de combate sustentado o deixará mais alinhado com outras Vanguardas.

Reduz o valor do escudo gama da Guarda Indestrutível para o Herói Hulk de 250 para 200.

Tóxico:

Com maior capacidade de sobrevivência e a ameaça de sua habilidade final, a ameaça Symbiote causará medo na retaguarda de todas as equipes inimigas.

Aumenta a proporção de saúde adicional de Resiliência Simbiótica obtida por ponto de vida perdido de 1 para 1,2.

Aumenta o dano base de Feast of the Abyss (habilidade final) de 40 para 50.

Notas de atualização da aula de duelista

pantera negra

Estamos diminuindo ligeiramente a capacidade de sobrevivência de T’Challa em combate.

Reduza o bônus de saúde fornecido a si mesmo após atualizar as Marcas de Vibranium com Spirit Rend de 40 para 30, e o limite superior do bônus de saúde fornecido de 120 para 75.

viúva negra

Natasha precisava de muita otimização ao avaliar a experiência de liberação de suas habilidades, bem como um ligeiro aumento na ameaça de sua habilidade final.

Aumenta o alcance do primeiro efeito do Edge Dancer de um raio de 3 metros para um raio de 5 metros.

Reduza o tempo necessário para o Fleet Foot se recuperar de 0 a 4 segundos de resistência.

Reduza o tempo necessário para o Electroplasma Blast (habilidade final) atingir a potência máxima de 1s para 0,6s.

olho de falcão

Estamos diminuindo o dano de médio-longo alcance, reduzindo o raio de combate ameaçador e melhorando ligeiramente a resistência corpo a corpo do Arqueiro Vingador.

Reduza ligeiramente o ângulo de propagação entre cada duas flechas explosivas.

Reduz a distância de ativação da habilidade passiva Foco do Arqueiro de 60 metros para 40 metros. Reduz o dano bônus máximo do passivo de 80 para 70.

Olá:

A Deusa da Morte tem sido uma ameaça e iremos diminuir ligeiramente a sua força de combate.

Reduza a saúde base de 275 para 250.

Magia:

A Rainha do Limbo precisava de um aumento em sua ameaça depois de liberar sua habilidade final.

Aumenta o dano do Umbral Raid na forma Darkchild de 115 para 135.

Cavaleiro da Lua:

A Mão de Khonshu receberá um ligeiro aumento na ameaça de seu ult.

Aumenta o número de garras geradas pela Mão de Khonshu (habilidade final) de 10 para 14.

Aumenta o raio de explosão de cada garra de 4 metros para 5 metros.

nome:

Estamos otimizando a sensação de lançar os ovos do Namor!

Ajusta a sensação de lançamento de Monstro Spawn e Frozen Spawn. Agora, Namor pode lançá-los com maior precisão para o local desejado.

Psylocke:

Forneceremos mais opções para outros heróis combaterem o Ultimate do Caçador de Demônios.

Dança da Borboleta (habilidade final) agora procurará barreiras (incluindo o Baluarte de Metal de Magneto, a Guarda Indestrutível de Hulk, etc.).

O Justiceiro:

Estamos aumentando ligeiramente o dano causado pelas armas de Frank.

Reduzir ligeiramente a propagação de Liberação e Adjudicação.

Feiticeira Escarlate:

Estamos aumentando a força de combate de Wanda ao enfrentar duelistas ou estrategistas.

Aumenta o dano fixo do Controle do Caos de 50/s para 60/s.

Reduza a porcentagem de dano por segundo de 5% para 3%.

Aumenta o dano do projétil Explosão Chthoniana de 30 para 35.

Tempestade:

A Bruxa do Tempo precisava de um aumento geral em seu dano; Também estamos otimizando a sensação do projétil do botão esquerdo e a experiência de lançamento da ult.

Aumenta a velocidade do projétil Wind Blade de 100 m/s para 150 m/s e o dano do clique esquerdo de 50 para 55.

Aumenta o dano do Bolt Rush de 70 para 80.

Depois de liberar Omega Hurricane (habilidade final), o bônus de saúde concedido a você aumentará de 350 para 450. Além disso, após a conclusão, o bônus de saúde não desaparecerá mais instantaneamente, mas diminuirá a uma taxa de 100 por segundo.

Garota Esquilo:

Estamos aumentando a ameaça de Doreen e seus amigos peludos em sua capacidade máxima.

Adicionando um novo efeito ao Tsunami do Esquilo Imbatível (habilidade final): Os esquilos correrão em direção ao inimigo mais próximo após saltarem, em vez de saltarem aleatoriamente.

Reduz a saúde dos esquilos no tsunami de 600 para 300.

Soldado Invernal:

Ajustaremos Bucky diminuindo sua força de combate de longo alcance e aumentando sua capacidade de sobrevivência em combates de médio e curto alcance.

Aumenta o bônus de saúde fornecido por Bionic Hook e Tainted Voltage de 30 para 40.

Aumenta o dano do projétil Roterstern de 70 para 75.

Reduz o dano em área de 70 para 65 e reduz a queda de dano de 65% a 40 metros para 60%.

Aumenta a saúde base de 250 para 275.

Glutão:

Logan receberá um aumento na força de combate básica, mas uma ligeira diminuição na capacidade de sobrevivência adicional após ativar o Undying Animal.

Aumenta a saúde base de 300 para 350.

Reduza a taxa de redução de dano fornecida pelo Undying Animal de 50% para 40%.

Notas de atualização da aula de estrategista

Capa e adaga

Ty e Tandy receberão um aumento em sua capacidade de cura e uma expansão em sua área de cobertura de habilidade final.

Reduz o tempo de espera de Dagger Storm de 15 para 12 segundos.

Aumenta o número de traços em Eternal Bond (habilidade máxima) de 3 para 4.

Jeff, o tubarão terrestre

Estaremos ajustando o alcance de sua ultimate para melhor se adequar ao marcador de alerta. Além disso, também aumentaremos sua capacidade de cura.

Ajuste, é Jeff! (habilidade máxima) variam de uma esfera de 10m a um campo de feitiço cilíndrico com 10m de raio e 5m de altura.

Aumenta a cura do Joyful Splash de 140/s para 150/s.

lua de neve

Embora tenhamos gostado da queda do baixo dela, fizemos ajustes na ult de Luna para evitar que os jogadores abusassem de suas habilidades de cura.

Aumenta o intervalo para alternar entre cura e dano em Fate of Both Worlds de 0,1 segundos para 0,5 segundos.

Louva-a-deus

Tornaremos o Mantis um pouco menos ágil, reduzindo sua capacidade de suportar roaming.

Reduz o impulso de movimento do Favor da Natureza (passivo) de 2,5 m/s para 1,5 m/s.

guaxinim foguete

Rocket poderia usar uma atualização em sua habilidade de cura.

Aumenta a cura do modo de reparo de 60 por/s para 70 por/s.

Notas de atualização de habilidades de equipe

As habilidades de Team Up também receberam vários ajustes nas notas do patch da 1ª temporada do Marvel Rivals: