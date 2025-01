Notícias da seleção indonésia no exterior: o novo contrato de Asnawi Mangkualam com o Port FC é de longo prazo

Jacarta – Asnawi Mangkualam recebeu um novo contrato de longo prazo do Port FC. Isso indica que o clube da Liga Tailandesa está satisfeito com a contribuição do jogador.

A notícia da prorrogação do contrato de Asnawi Mangkualam com o Port FC foi anunciada ontem nas redes sociais do clube. Recebeu prorrogação até 2029.

“O Port FC anuncia que concordou em prolongar o contrato do defesa da seleção indonésia, Asnawi Mangkualam, até 2029”, lê-se no comunicado oficial do Port FC.

O defesa de 26 anos ingressou no Port FC no início deste ano, depois de jogar pelo Jeongnam Dragons da Coreia do Sul. Naquela época, o contrato concedido à Asnawi era de apenas um ano.

Com o Port FC na Thai League One, Asnawi fez 15 partidas. Quando o time disputou a Liga dos Campeões Asiáticos 2, muitas vezes era a primeira escolha.

A extensão do contrato de Asnawi é uma boa notícia para os fãs de futebol indonésios, muitos dos quais nas redes sociais esperam que a sua carreira no estrangeiro continue.

Eles acreditam que as competições no exterior, incluindo a Tailândia, podem fazer com que o nível competitivo dos jogadores continue a aumentar. Isto também terá impacto na seleção indonésia.

Além de Asnawi, outro jogador indonésio que faz carreira na Tailândia é Ronaldo Kwateh. Ele se tornou parte do Muangthong United.