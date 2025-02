Notícias de Cristiano Ronaldo chegaram a Kupang Hoaks, um indonésio foi espancado!

Kupang, vivo – O governo da província de Nusa Tengara anunciou oficialmente que a mega estrela do futebol mundial, Cristiano Ronaldo, que há rumores de que ele irá para Kupang, Nusa Tenggara, ainda não está claro.

Isso foi transmitido pelo Assistente II do governo provincial da NTT, Rita Wuisan, depois de ter um diálogo com Susy Maria Patikana como o partido que anteriormente alegou convidar o CR7 para a Indonésia no contexto das atividades sociais.

 Superstar da equipe nacional de Portugal, Cristiano Ronaldo

Em uma conferência de imprensa que ocorreu no primeiro andar do escritório do governador da NTT hoje, Rita ao mesmo tempo disse que o governo da NTT da NTT sabia disso com base na carta apresentada pelo ASPROV PSSI NTT com base na notificação oficial de A Fundação Indonésia Graha Kasih, dirigida por Susy Maria Kapitana.

Além disso, Rita explicou que a questão da visita de Ronaldo na cidade de Kupang só produziu a partir de Susy Maria Patikaana, que foi o principal começo desta visita.

“Senhoras e senhores, conversei imediatamente com a Dra. Susi Maria Katipana, aparentemente Ronaldo não poderia vir para a Indonésia hoje, ele disse que amanhã não havia certeza”, disse Rita, disse ele aos jornalistas, na quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025 .

Rita alegou ter se comunicado hoje com Susi. “15 minutos atrás, liguei para a Sra. Susi, ela acreditava que Ronaldo viria apenas uma hora incerta. Ele disse que disse na quinta -feira que voar de Los Angeles chegou à Indonésia, talvez na manhã de seu idioma”, disse ele.

“Nós, o governo provincial de Nusa Tenggara, concluímos que a visita de Ronaldo, especialmente à cidade de Kupang e Kupang Regency, não recebemos informações claras para que, no futuro, se houver mais desenvolvimentos, ela se tornou a responsabilidade da fundação “, continuou Rita.

A programação, os locais e os possíveis destinatários de doações que foram originalmente realizados em Kupang Regulce e Kupang City também foram revisados, o que acontece que as partes mencionadas como destinatários de doações não receberam informações oficiais de Susy Patikana.

“Verificamos o resumo, incluindo a localização e a comunidade de possíveis receptores, confirmamos o esclarecimento da comunicação cooperando com o governo da cidade de Kupang, do governo da Regência de Kupang e da polícia regional, descobriu que a localização e os possíveis receptores Eles não foram mantidos pela fundação “, disse Rita Wuisan.

Os jornalistas repreenderam Rita quais medidas tomadas pelo governo provincial da NTT para ‘Broma’ de Susi, que fez a imprensa na Indonésia consumida com a palestra de Susy Patikana.

“Senhoras e senhores sabem que a visita de Ronaldo à Indonésia e Kupang é uma iniciativa da Fundação Graha Kasih Indonésia”, explicou.

Para o repórter, Rita disse que a capacidade do governo provincial da NTT seguiu apenas a carta recebida do NTT PSSI Asprov.

“Além disso, outras coisas que estarão relacionadas à visita de Ronaldo se comunicam com a fundação”, disse ele.

 Treinador da equipe nacional de Portugal, Roberto Martínez e Cristiano Ronaldo Foto: AP Photo/Matthias Schrader

Rita apelou à comunidade e aos fãs que, nos últimos dias, esperavam que a chegada da estrela se concentrasse em suas respectivas rotinas.

“Nesta ocasião, também apelei para toda a comunidade do leste de Nusa Tenggara, onde estava tão empolgado ao ver a presença de Ronaldo em casa primeiro em casa”, concluiu.

Anteriormente, foi relatado que a chegada de um jogador mundial de Portugal, Cristiano Ronaldo à Indonésia, desta vez para uma série de atividades sociais e de caridade na NTT.

Dizem que a figura de Susy Maria Kapitana é o personagem principal por trás do caminho do superestrelas apelidado de CR7. Susy Patikana é o proprietário da Fundação Graha Kasih Indonesia, muito para fazer isso pela humanidade na NTT.

Relatório: Jo Kenru/ntt