Notícias de última hora: Pratama Arhan continua jogando no exterior após ser dispensado de Suwon

VIVA – Pratama Arhan continuará sua carreira no exterior após ser dispensado pelo FC Suwon, clube da Liga Sul-Coreana. A informação foi transmitida por André Rosiade, sogro de Arhan.

Leia também: Concordando em ingressar no Oxford United, a mídia holandesa revela o contrato do futuro atacante da seleção indonésia, Ole Romeny

Na verdade, Arhan não se juntou ao Suwon até 16 de janeiro de 2024. No entanto, ele não teve muitas oportunidades de jogar

No total, Arhan jogou apenas duas vezes na competição K League 1, também como reserva, apenas quatro minutos e uma vez recebeu cartão vermelho.

Então, onde Arhan pousará? Surgiram rumores de que o jogador de 23 anos retornaria à Indonésia e fortaleceria um dos clubes da Liga 1.

Leia também: Liberado do Suwon FC, Pratama Arhan retorna ao PSIS Semarang?

No entanto, André Rosiade sublinhou que Arhan continuará a sua carreira no estrangeiro. Porém, no momento ele não quer revelar qual clube Arhan irá reforçar.

“Se Deus quiser, Arhan permanecerá no exterior. Sobre o clube e país em que joga, o agente de Arhan (Dusan Bogdanovic) fará um anúncio oficial”, disse André ao VIVA na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

Leia também: A mídia italiana sugere que Erick Thohir demita STY: ele não está mais…

Por isso, continuou André, espera que os seguidores de Arhan aguardem pacientemente que a carreira do jogador seja esclarecida. Em relação aos boatos que existem, segundo André, isso é normal.

“Então vamos ter paciência e aguardar o anúncio oficial do seu agente Arhan”, concluiu André.