Notícias em frames: Poder sobre o mar

tO Comando Naval Oriental da Marinha Indiana conduziu uma demonstração operacional em Visakhapatnam no dia 4 de janeiro, demonstrando uma impressionante demonstração de habilidade e precisão marítima.

A grandeza se desenrolou com um passeio subaquático, seguido por uma emocionante demonstração da Força de Comando da Marinha que destacou as habilidades furtivas e de combate das forças especiais navais. Um exercício de demolição de plataforma petrolífera enfatizou a prontidão da Marinha para lidar com emergências marítimas, enquanto uma operação de resgate por helicóptero ilustrou a sua capacidade de executar missões ousadas para salvar vidas.

O desempenho da equipe de paraquedismo se destacou, principalmente após um incidente durante o ensaio final, há dois dias, quando dois paraquedistas se enroscaram no ar e fizeram um pouso agitado no mar. Eles foram rapidamente resgatados e trazidos de volta à costa. Implacável com o acidente, a equipe executou um pouso impecável durante a luta principal, recebendo aplausos do público. Um sobrevôo composto por helicópteros Chetak, aeronaves Hawk e aeronaves Dornier destacou as operações sincronizadas da frota aérea naval.

A noite terminou com uma fascinante cerimônia de remoção de espancamento. Formações de drones iluminavam o céu noturno, contando histórias de valor e tecnologia naval. Fogos de artifício e um show de laser no convés de um navio cativaram os participantes, culminando com o disparo de sinalizadores e o acendimento de navios de guerra, lançando brilho sobre a costa.

A demonstração foi uma prova da excelência operacional, resiliência e capacidade tecnológica da Marinha Indiana.

Foto de : KR Deepak Em sincronia: O pessoal da Marinha Indiana conduz um exercício de continuidade durante a demonstração operacional do Comando Naval Oriental em Visakhapatnam.

Foto de : KR Deepak Deixando uma marca: um avião da Marinha dispara sinalizadores durante um sobrevoo.

Foto de : KR Deepak Estreia: Dois pára-quedistas navais colidem no ar antes de pousarem em segurança no mar durante um ensaio de demonstração operacional.

Foto de : KR Deepak Deleite visual: Oficiais da Marinha com suas famílias assistem aos fogos de artifício durante a manifestação.

Foto de : KR Deepak Céus Vermelhos – Navios de guerra iluminados disparam foguetes para o céu, criando um espetáculo brilhante à noite.

Foto de : KR Deepak Pronto para o combate: os comandos da Marinha simulam um ataque à praia.

Foto de : KR Deepak No Glitch: Os paraquedistas têm um desempenho impecável durante o evento principal, após superarem um erro durante o ensaio.

Foto de : KR Deepak Entre os elementos: um helicóptero da Marinha sobrevoa um submarino realizando voo de navegação.