Notícias em Marcos: frases de Patalkot

PAtalkot, um vale remoto localizado perto de Tamiya, no distrito de Chhindwara, em Madhya Pradesh, não é apenas um paraíso intacto para os entusiastas da natureza, mas também uma terra sagrada cheia de tradições antigas. Hogar de tribos indígenas, incluindo o Bhariya, Gond e várias outras comunidades tribais, o vale tem sido um lugar onde as tradições foram transmitidas.

Entre essas tradições estão os rituais espirituais vitais e culturais praticados pelas tribos Bhariya e Gond, El Ganga Pujan e Beedari Puja.

Ganga Pujan é um ritual cerimonial feito para homenagear e elevar os membros da família falecida ao estado das divindades. Depois que um membro da família morre, é realizada uma cerimônia especial onde os moradores, juntamente com o Ojha (curandeiro espiritual) e bolsa (Sacerdote tradicional), encontre -se para esculpir símbolos sagrados em pedras. Essas pedras são colocadas em um lugar sagrado onde são oferecidas orações ao Ganges.

Beedari puja é um ritual de colheita e fertilidade. Durante esta cerimônia, homens e mulheres da comunidade preparam pratos tradicionais e os levam ao templo da cidade ou ao local de oração designado, acompanhado por cestas de bambu cobertas de barro.

Essas cestas contêm várias sementes de suas reservas de grãos caseiros (milho, milho, dedos e sorgo, essenciais para suas práticas agrícolas. As sementes são abençoadas durante a cerimônia e depois são distribuídas entre os moradores em pequenos pacotes de folhas. As sementes abençoam com as deles, simbolizando a troca de bênçãos para uma colheita frutífera.

Tanto a barganha pujan quanto o beedari puja servem como expressões profundas do profundo respeito das tribos por natureza, seus ancestrais e as forças divinas que governam os ciclos da vida e da natureza.

Esses rituais não apenas preservam as tradições espirituais das tribos Bhariya e Gond, mas também refletem seu conhecimento agrícola e sua reverência pelo meio ambiente.

Foto: Am Faruqui Ofertas preciosas: as mulheres e homens das comunidades tribais de Bhariya e Gond trazem pratos caseiros e cestas de bambu cobertas com barro para a oferta de beedari. As cestas contêm sementes de suas reservas pessoais de grãos destinadas a semear nos campos.

Foto: Am Faruqui Sementes sagradas: Pequenas folhas de folhas com sementes são distribuídas aos homens, o que as misturará com as sementes trazidas por elas, para uma colheita abençoada e generosa.

Foto: Am Faruqui Unidade na tradição: mulheres tribais que andam juntas em devoção à cerimônia de barganha Pujan, honrando suas tradições ancestrais com unidade e reverência.

Foto: Am Faruqui As cabeças se inclinaram: os membros do Gond Tribal realizam o rito final de oferecer terras após os últimos rituais da cerimônia de pechincha que eles tentam para honrar o falecido.

Foto: Am Faruqui Desempenho de tributo: um homem tribal tamanho a figura de uma pessoa que morreu em uma pedra.

Foto: Am Faruqui Hino espiritual: o Ojha (curandeiro espiritual) e Gunia (padre tradicional) realizam a cerimônia sagrada da barganha pujan.

Foto: Am Faruqui Abaixo das gerações: Uma criança tribal que oferece ahuti (punhado de ofertas sagradas) durante a cerimônia de pechincha Pujan.

Foto: Am Faruqui Momento solene: os homens tribais formam uma longa procissão enquanto caminham juntos para a cerimônia sagrada da barganha pujan.

Foto: Am Faruqui Oração pela paz: Ahuti é feito durante a cerimônia de pechincha.