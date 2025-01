Notícias importantes são reveladas sobre o retorno de Becky Lynch e Charlotte Flair à WWE

Charlotte Flair e Becky Lynchantigo wwe A campeã feminina está ausente da televisão há algum tempo. Becky Lynch apareceu pela última vez no episódio de 27 de maio do WWE RAW, onde perdeu a revanche contra Liv Morgan pelo título mundial feminino.

Charlotte Flair apareceu pela última vez em dezembro de 2023 no WWE SmackDown, onde sofreu uma grave lesão no joelho durante a partida contra Asuka. Com Flair e Lynch ausentes por um longo período, os fãs aguardavam ansiosamente que um deles fizesse um retorno surpresa durante a histórica estreia do WWE Raw na última segunda-feira na Netflix. No entanto, nenhuma das estrelas apareceu no programa.

Em meio à crescente expectativa por seu retorno, relatos confirmam que Becky Lynch voltou a assinar com a WWE. Agora, Charlotte Flair se prepara para retornar após se recuperar da lesão. Algumas semanas atrás, relatórios sugeriam que o retorno de Flair era iminente. Agora, novas atualizações revelam que a WWE adicionou oficialmente Lynch e Flair à sua lista ativa interna, indicando que seus retornos estão chegando.

Becky Lynch e Charlotte Flair agora aparecem no elenco ativo interno da WWE

De acordo com Os bastidores do WrestleVotesBecky Lynch e Charlotte Flair estão oficialmente de volta ao plantel interno ativo da WWE. Os relatórios revelaram a confirmação das atribuições de sua marca: Lynch retornará ao RAW, enquanto Flair retornará ao SmackDown.

Com o WWE Royal Rumble chegando, as ex-campeãs femininas Becky Lynch e Charlotte Flair estão atualmente entre as favoritas à vitória. Muitos fãs estão especulando que Becky Lynch, que perdeu no ano passado em sua partida contra Rhea Ripley na WrestleMania 40, poderia desafiar Ripley em uma revanche na WrestleMania 41.

Enquanto isso, muitos rumores de que Charlotte Flair poderia desafiar a nova campeã feminina da WWE, Tiffany Stratton, na WrestleMania 41. Será emocionante ver como as coisas vão acontecer quando essas duas estrelas retornarem.