Notícias nos quadros: voe mais tarde

meuHá dois anos, quando o inverno de Bengaluru desaparece e o povo da cidade é bem -vindo, também é hora de pássaros de metal ao redor do mundo sairem para o céu com um rugido estrondoso.

Esse ritual começou há mais de três décadas na Estação da Força Aérea, em Yelahaka, com o primeiro show aéreo, então conhecido como Avia India, realizado em 1993 com uma modesta exposição de alguns aviões. Renomeado como Aero Índia em 1996, o show cresceu em vigor em vigor e é o maior show aéreo da Ásia hoje.

Leia também: Show Aero, grandes eventos de ingressos fornecem alegria aos setores de turismo e hospitalidade de Bangalore

Agora é um evento obrigatório para as principais empresas de armas em todo o mundo mostrarem seu último arsenal.

As edições da Indian Aero realizadas entre 2009 e 2013 foram as mais procuradas, uma vez que as empresas estrangeiras competiram entre si para ganhar o precioso acordo de aeronaves de função -combat (MMRCA) da Força Aérea Indiana.

Ao longo dos anos, o programa pode ter perdido parte de sua glória passada. No entanto, ele tem a capacidade de se reinventar, como foi evidente em 2021, quando os organizadores conseguiram conduzi-lo no meio da pandemia Covid-19.

A edição deste ano também deixou uma marca única, que abriga o Russo Su-57 e o American F-35 Lightning II.

Foi a primeira vez que esses dois combatentes furtivos altamente avançados foram vistos compartilhando o asfalto em um show aéreo internacional.

“Aero Índia 2025 oferece uma rara comparação lado a lado da tecnologia de combate da quinta geração oriental e ocidental”, disse o Ministério da Defesa da USP do programa.

O número de aviões e equipamentos de exposição voadora podem ter diminuído ao longo dos anos. No entanto, isso não impediu as pessoas de acelerar o local em grandes quantidades, desafiando o tráfego notório de Bengaluru, a dar uma olhada nos helicópteros de serviço público, SU-30 MKI e planos de combate leves.

E toda vez que a equipe acrobática de Surya Kiran faz seu loop elegante, o emocionante rolo de barril, um voo invertido que desafia a gravidade e a manobra do DNA, os OOHs e o AAH da multidão só se tornam mais fortes.

(Hemanth CS Text)

Foto: K Bhagya Prakash ARTE DE VIA: A equipe acrobática de Surya Kiran da Força Aérea Indiana mostra suas habilidades durante a aero Índia.

Foto: K. Murali Kumar Dê e aceite: o Stratotanker Boeing KC-135, uma aeronave de reabastecimento de canjas militares dos EUA, navega pelo céu.

Foto: K. Murali Kumar Dois incondicionais: um F-35 americano voa no plano de combate SU-57E da Rússia na aero Índia.

Foto: K. Murali Kumar Músculos americanos: um plano de combate F-16 dos EUA leva ao céu.

Foto: K. Murali Kumar Rugido russo: a quinta geração do avião Rússia Su-57E realiza uma manobra.

Foto: K. Murali Kumar Canvas aéreas: a equipe acrobática de Kiran do Sul da IAF durante o julgamento final das roupas antes da Aero Índia.

Foto: K. Murali Kumar Olhos para o céu: os visitantes olham para as emocionantes exposições durante o show.

Foto: K. Murali Kumar Envoltadores da multidão: as pessoas lotaram o local para ver os aviões brilhantes.

Foto: K. Murali Kumar Estradas ocupadas: viajantes presos em engarrafamentos de massa entre Yelahanka e a Estação da Força Aérea durante o show aéreo.