Notificação publicada no Telangana Bhu Bharati Act Gazette

O governo de Telangana publicou a notificação do Diário da Lei Telangana Bhu Bharati (Registro de Direitos de Terra) de 2025. Esta medida ocorre após o consentimento do Governador em 3 de janeiro.

A nova lei substitui a Lei dos Direitos à Terra de Telangana e das Cadernetas Pattadar de 2020, introduzida pelo governo anterior do BRS. O Governo pretende elaborar o regulamento relativo à nova lei no prazo de dois meses. O governo está alegadamente a tomar todas as medidas necessárias para garantir a implementação da legislação o mais rapidamente possível.

As características salientes da nova lei incluem que qualquer funcionário público que for descoberto a adulterar o Registo de Direitos ou a emitir ordens fraudulentas enfrentará demissão e processo criminal. Um Registro de Direitos separado será mantido para terras ‘Abadi’ e não agrícolas, contendo os detalhes prescritos. As pessoas afetadas por entradas incorretas podem solicitar a retificação dentro de um prazo prescrito, e um processo de recurso estruturado envolvendo o RDO e os coletores distritais garante uma resolução transparente da disputa.

Tribunais fundiários dedicados tratarão de questões jurídicas e oferecerão assistência jurídica gratuita às pessoas desfavorecidas. As transacções de terras realizadas através de acordos informais (Sada Bainama) serão formalizadas antes de 2014.