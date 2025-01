Nova caravana de migrantes dirige-se aos EUA à medida que o regresso de Trump se aproxima

Fontes no México disseram à NewsNation que uma caravana de migrantes acabou de decolar da cidade de Tapachula, e centenas estão se dirigindo para o norte, para Chiapas, no México, a pé.

A maioria dos imigrantes são venezuelanos, dizem as fontes. O destino final é Juarez, no México, localizado a poucos quilômetros da fronteira, e El Paso, no Texas.

É a décima caravana deste tipo que se forma no município sul desde outubro.

De acordo com Autoridades de imigração mexicanasEles esperam que ainda mais caravanas se formem e partam nos próximos dias, antes que o presidente eleito Trump tome posse.

Trump e o seu “czar fronteiriço”, Tom Homan, prometeram realizar deportações em massa numa escala histórica, denunciando cidades-santuário e os seus líderes que planeiam opor-se a tais ações.

As hipóteses de a caravana chegar à fronteira sul dos EUA são quase nulas, uma vez que as autoridades de imigração mexicanas continuam a intensificar os esforços para dissuadir e impedir que grupos de migrantes cheguem à Cidade do México.

Fontes disseram à NewsNation que as autoridades apelidaram esta “Operação Carrossel” e que estão a desmembrar grupos de migrantes e a negociar com eles para viajarem para outros estados mexicanos.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, abordou a questão das deportações antes do segundo mandato de Trump, dando uma reviravolta surpreendente nas promessas políticas anteriores.

No mês passado, Sheinbaum disse que o México pressionaria os Estados Unidos para enviar deportados não-mexicanos para os seus países de origem; anunciou agora que o México está aberto a aceitar cidadãos estrangeiros.

A mudança de posição ocorre no momento em que o governo mexicano promete abrir 25 novos abrigos para abrigar imigrantes deportados.

O advogado de imigração Rolando Vázquez, que representa principalmente os cidadãos venezuelanos, disse que esses abrigos levarão a autodeportação do México.

“Estes estrangeiros acharão mais desejável estar no seu país de origem do que no México e acabarão por regressar ao seu país de origem”, disse Vázquez. “E foi isso que vimos no passado, na última administração Trump, quando implementaram o Programa (Proteção aos Migrantes)“.

Fontes em Tijuana e Matamoros disseram à NewsNation que esperam que os migrantes atravessem a fronteira nos últimos dias antes da posse de Trump, pois temem que a aplicação do CBP One termine nesse ponto.

NewsNation é propriedade do Nexstar Media Group, que também é dono do The Hill.

