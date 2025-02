NOVA DÉLHI RAILWAYS: Líderes da AAP Perda de Condole Vida em Stampede, Governo SLAM

Os líderes do partido Aam Aadmi (AAP) no domingo (16 de fevereiro de 2025) disseram que a debandada na estação de trem de Nova Délhi era um exemplo óbvio de “gerenciamento ruim de má administração” e falta de medidas de controle de multidão.

Condolando a perda de vidas, a AAP Supreme Arvind Kejriwal disse que a morte dos devotos que se dirigiu a Mahakumbh era extremamente triste e dolorosa.

Ao voltar na partida de Bharatiya Janata (BJP), o líder da AAP Manish Sisody, escreveu em X “Aapda Sarkar …”

A palavra ‘aapda’ (desastre) foi usada pelos líderes do BJP antes das pesquisas da Assembléia de Délhi para descrever a suposta corrupção e falhas do partido Aam Aadmi.

O BJP derrubou a AAP do poder em Delhi, depois de 10 anos conquistando 48 de 70 assentos.

O deputado de Aap Rajya Sabha, Raghav Chadha, disse que a debandada abalou tudo e o chamou de um exemplo óbvio de “gestão séria de pobre” e falta de medidas de controle de multidão.

“Em 11 de fevereiro, ele levantou esse problema no Parlamento, alertando sobre a necessidade urgente de melhores protocolos de gerenciamento nas estações ferroviárias, mas o governo o ignorou”, disse ele em X.

Ele exigiu que os responsáveis ​​pela debandada fossem responsáveis ​​e enfatizassem reformas imediatas para evitar tais tragédias no futuro.

Enquanto isso, o presidente do BJP de Delhi, Virendra Sachdeva e outros líderes superiores cancelaram todos os seus programas políticos para o dia em vista do incidente, disse uma declaração do partido.

Vários líderes do BJP, incluindo o vice -presidente nacional e a unidade de Délhi, ingressam em Baijayant Panda, MLA Kailash Gahlot, ex -ministro da União, Harsh Vardhan, também condenaram a perda de vidas e oraram pela rápida recuperação dos feridos.

O debandado no sábado (16 de fevereiro de 2025) deixou 18 pessoas mortas. Foi precedido por um swell na multidão de passageiros esperando para embarcar nos trens de Prayagraj, onde Maha Kumbh está em andamento, na plataforma número 14 e 15 da estação.