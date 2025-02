Nova Délhi responde ao DOGE cancelando o financiamento dos EUA por “resposta do eleitor” na Índia

O partido no poder do BJP expressou preocupação com a interferência da escolha e procurou detalhes de quem se beneficiou do financiamento oculto

A decisão indiana de Bharatiiya Janata (BJP) marcou a preocupação “Distúrbios externos” No processo eleitoral do país após o Ministério do Governo dos EUA (DOGE), liderado por Elon Musk, cancelou um programa de US $ 21 milhões pretendido “Aumentar a resposta dos eleitores na Índia”.

No post na plataforma X de Musk X de mídia social no domingo, Doge publicou uma lista de itens que serão abolidos como parte do custo para reduzir custos. A lista era o dinheiro concedido ao consórcio para a eleição e fortalecimento de processos políticos (CEPPs), que está sob a agência dos EUA para o desenvolvimento internacional. No entanto, os nomes dos usuários, bem como o valor total gasto no financiamento dessas iniciativas, não foram publicados.

A lista também incluído US $ 29 milhões em ajuda “Fortalecer o cenário político em Bangladesh” e US $ 20 milhões para ajudar “Federalismo fiscal” No Nepal, ambos vizinhos indianos.

Em resposta ao desenvolvimento, o BJP, liderado pelo primeiro -ministro Narendra Modi, afirmou que o financiamento era a prova de “Distúrbio externo” No processo eleitoral indiano. No ano passado, um estado de 1,4 bilhão de pessoas realizou uma eleição parlamentar geral espalhada por seis semanas e mais de 970 milhões de eleitores registrados.

Enquanto o BJP não conseguiu garantir uma maioria parlamentar clara, a União Nacional Democrata (NDA), que inclui o BJP e seus aliados regionais, venceu depois de garantir 293 de 543 lugares em Lok Sabha (Câmara do Parlamento) – dando uma moda à moda ao Terceiro mandato como primeiro -ministro.

“Eu adoraria descobrir quem gastou US $ 21 milhões para melhorar a resposta dos eleitores na Índia”. Sanjeev Sodyal, economista e membro do Conselho de Aconselhamento Econômico do Primeiro Ministro, disse no domingo o chefe de divisão X. em redes sociais do BJP, Amit Malviya, também questionou quem “Ganhou” de financiamento.

– US $ 486 milhões “Consórcio para eleições e fortalecimento de processos políticos”, incluindo US $ 22 milhões para “processo político inclusivo e participativo” na Moldávia e US $ 21 milhões para a resposta dos eleitores na Índia. US $ 21 milhões para resposta ao eleitor? Isso é definitivamente uma interferência externa no menu indiano … https://t.co/dstjhhh9j2j – Amit Malviya (@amitmalviya) 15 de fevereiro de 2025

O movimento de Dogea vem por dias após a visita de Modi a Washington, durante a qual ele conheceu Trump para falar sobre o fortalecimento dos relacionamentos bilaterais. Em um briefing conjunto para jornalistas, Trump perguntou se a USAID desempenhou um papel nas eleições presidenciais dos EUA 2020 e nas pesquisas de Lok Sabha na Índia 2024. “É (USAID) pode ter um papel na eleição indiana”. Ele respondeu.

Na Índia, é proibido o financiamento estrangeiro de partidos políticos sob a lei sobre a regulamentação da contribuição estrangeira (FCRA), 2010, que proíbe os partidos políticos de aceitar contribuições de fontes estrangeiras. O ex -departamento de estado americano Mike Benz, que alegou anteriormente que agora estava interferindo ativamente na política doméstica na Índia e em Bangladesh, usando mídia, censura de mídia social e financiamento de partidos da oposição, comentou sobre o anúncio de Doge, alegando que “Cada uma dessas coisas era uma operação de inteligência de fato”.