Nova Jersey armazena medicamentos para aborto enquanto Trump se prepara para retornar à Casa Branca

O governador de Nova Jersey, Phil Murphy (D), disse na terça-feira que o estado iria estocar pílulas abortivas, dias antes do retorno do presidente eleito Trump à Casa Branca.

“Nunca deixarei de fazer parceria com a administração Trump quando as nossas prioridades estiverem alinhadas. Mas o que é igualmente importante é que nunca deixarei de defender os nossos valores de Nova Jersey, desde que sejam testados”, disse Murphy no seu discurso estadual.

Ela destacou o compromisso do Garden State com a autonomia corporal das mulheres em meio à crescente retórica conservadora anti-aborto no Congresso.

“Há alguns anos, Nova Jersey trabalhou proativamente para proteger o direito ao aborto meses antes de Roe ser derrubado”, disse ele ao público. “E agora, temos de garantir ainda mais a nossa reputação como um porto seguro para a liberdade reprodutiva.”

“Em primeiro lugar, peço mais uma vez ao Legislativo que aprove uma lei que elimine os custos diretos para procedimentos de aborto…” disse Murphy.

O governador acrescentou: “Além disso, e à luz das políticas anti-escolha apoiadas pelas actuais maiorias no Congresso, hoje também anuncio que Nova Jersey começará a armazenar um fornecimento de mifepristona, para que todas as mulheres possam ter acesso a ele. forma de cuidado reprodutivo.”

A Califórnia e Massachusetts também estão trabalhando para reunir um grande estoque da pílula.

Trump comprometeu-se preventivamente a proteger o direito de obter a pílula abortiva conhecida como mifepristona na sua entrevista à revista Time (depois de ter sido nomeado “Personalidade do Ano”), mas também observou que “as coisas mudam”.

A sua promessa surgiu depois de o Supremo Tribunal ter decidido no ano passado que um grupo de médicos anti-aborto não tinha base legal para contestar o acesso ao mifepristona, um dos dois medicamentos habitualmente utilizados no aborto medicamentoso.

Murphy enfatizou que faria tudo ao seu alcance para proteger o acesso ao aborto.

“Quando se trata de proteger os direitos fundamentais, não cede um centímetro”, disse ele.

Nova Jersey e Virgínia passarão por eleições para governador este ano.

Murphy não busca a reeleição.

Fonte