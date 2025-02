Nova linha em Delhi: no novo primeiro -ministro de Delhi

A nomeação do Partido Bharatiya Janata (BJP) de um membro pela primeira vez na Assembléia Legislativa, Rekha Gupta, como o primeiro -ministro de Nova Délhi, está alinhado com sua preferência pelos rostos relativamente juniores e frescos nas posições de liderança. A Sra. Gupta aumentou nas fileiras de Sangh Parivar e venceu as eleições da União Estudantil da Universidade de Delhi e das eleições municipais, antes de ser escolhido para a Assembléia de Shalimar Bagh. Ele ocupou cargos no partido e em suas organizações frontais. Agora, confiante com o cargo de primeiro -ministro, a sra. Gupta, 50 anos, tem seu corte de tarefas. Ele deve equilibrar os interesses da comunidade e da seção dentro da parte, a autoridade de comando sobre a burocracia e equilibrar vários centros de potência dentro da arquitetura governamental única e complexa de Delhi. Todos os níveis do governo em Délhi estão agora sob o controle do BJP, o que poderia melhorar a governança na cidade. A Sra. Gupta é a quarta mulher ministra de Delhi, a segunda ministra principal de Delhi do BJP, e a única mulher entre os 14 principais ministros do partido em toda a Índia. Uma mulher na publicação superior permite que o BJP desvie outros recursos dos recursos da festa e possivelmente aumenta sua imagem popular. A Sra. Gupta também representa a comunidade Trader Bania, que tem sido uma base para a política do BJP em Delhi há décadas. O novo líder marca muitas caixas para o partido, e seu sucesso depende de como ele se torna o papel desafiador.

O BJP tentou equilibrar a representação da casta e da comunidade no novo Conselho de Ministros. Em Parvesh Sahib Singh Verma, o partido encontrou alguém que representa a comunidade Jat, em Manjinder Singh Sirta, a comunidade SIJ, em Ashish Sood, e em Pankaj Kumar Singh, a comunidade de Purvanchali. O novo governo tem uma infinidade de desafios de governança que o esperam. Os problemas da poluição do ar e da água são problemas que precisam de uma solução que vai além dos limites de Delhi; Problemas como lei e ordem estão sob o escopo do Ministério do Interior da União. A experiência da sra. Gupta de ser conselheira municipal de três períodos pode ajudar, bem como o fato de os vizinhos Hatesana e Uttar Pradesh também ter governos do BJP. O BJP retornou ao poder na capital nacional após 26 anos, tendo oferecido ao eleitorado uma série de esquemas de bem -estar para alcançá -lo. Existem problemas de desemprego e subemprego e moradia e infraestrutura acessível que exigem atenção do governo.