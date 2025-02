Donald Trump também rouba a cena no Super Bowl. Em The Blinded New Orleans, eles se concentram no primeiro presidente da história a participar do evento esportivo do ano na América, que vê 120 milhões de espectadores presos a uma tela pequena para perder uma segunda partida entre os chefes e as águias de Kansas City, da Filadélfia, olhando para vingança.

Donald Trump chegou ao Ceasars Superdome em Nova Orleans e foi enquadrado no campo e cumprimentou o público. O popstar Taylor Swift também chegou mais ou menos nos mesmos minutos. As medidas de segurança são impostas devido à sua presença e, principalmente, após o choque do ataque de Ano Novo na Bourbon Street, quando o atacante inspirou o ISIS, a multidão jogou 14 pessoas matando. Mais de 700 agentes foram organizados por drones, helicópteros e equipes da SWAT prontas para intervir.

NFL Super Bowl em Nova Orleans



Para os fãs de um pesadelo para o acesso ao estádio, cujas estandes também estão cheias de inúmeras estrelas. Na caixa Chiefs está Taylor Swift, a namorada rigorosa Travis Kelce. A ex -primeira -dama Jill Biden também ajudará, os fãs selvagens de Eagles, que também vêem o ator Bradley Cooper hoje em dia, quando Panini serviu, em Nova Orleans visto em Nova Orleans.

Trump revelou seu time favorito: os chefes de Kansas City por causa do quarterback Patrick Mahomes. “Ouça quando você tem alguém como Mahomes, que tem, entre outras coisas, uma linda esposa que simpatiza com Trump, você só pode estar com os chefes”, disse ele durante a entrevista, percebendo que os Eagles também tinham seus méritos “em 2018, o primeiro A presidência venceu o Eagles Super Bowl e, segundo a tradição, foi convidada para a Casa Branca e, em seguida, discordou depois que a maior parte da equipe boicotou a celebração.

A paixão do magnata do futebol é longa, embora seus relacionamentos com a NFL tenham subido e quedas. No passado, Trump era o proprietário do falecido USFL, uma liga que tentou desafiar a Liga Nacional de Futebol, e apresentou uma oferta para comprar contas de Buffalo e também manifestou interesse nos Colts de Baltimore e patriotas de patriotas da Nova Inglaterra.

NFL Super Bowl em Nova Orleans



Durante seu primeiro mandato, ele criticou os jogadores da NFL que bateu durante o hino nacional para protestar contra o uso excessivo da polícia. Recentemente, ele também teve que reclamar de uma mudança nas regras que a liga decidiu minimizar o risco de acidentes.

Após a presença de Trump no estádio, a NFL decidiu remover os escritos do “racismo final” introduzidos em 2020 na zona final de Del Campo.

No entanto, o show do Super Bowl permanece em nome da diversidade devido à presença de três artistas afro -americanos. De fato, na verdade, há limpeza, não como nós, Kendrick Lamar, acompanhado por SZA no meio tempo, vencedor do Oscar Jon Batiste com Star Spangled Banner e Grammy R&B Ledisi Award no hino atacado “Black” e Sing.

Nos EUA, o Super Bowl é o evento de TV mais assistido: um evento real com milhões de dólares. Este ano, o Openi, o início de Sam Altman, estará anunciando pela primeira vez no centro do governo de Trump para um domínio americano em inteligência artificial. O Serviço Secreto com um consumo de dois milhões de dólares também foi lançado a partir do ano para recrutar funcionários.

Um número duplo em comparação com o orçamento usual da agência de contratação e que, seu comentário, mal, poderia enviar Elon Musk a toda a raiva que se comprometeu a implementar medidas draconianas para reduzir os custos ao longo da administração.

Trump apoia os chefes por causa de Mahomas



Donald Trump apoia os chefes de Kansas City para o quarterback Patrick Mahomes. O Presidente Fox disse isso durante o Super Bowl Pre -Bowl, no qual a equipe Mahomes, na qual seu amigo Taylor Swift, Travis Kelce interpreta, conhece as Eagles da Filadélfia. “Ouça quando você tiver alguém como Mahomes, que tem uma linda esposa, que simpatiza com Trump, você só pode estar com Chiefs”, disse Trump ao entrevistador, percebendo que Eagles também tinha seu mérito “.

